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OMÜ Turizm Fakültesi 'Sağlık Turizminin Görünmeyen Yönleri' Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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OMÜ Turizm Fakültesi 'Sağlık Turizminin Görünmeyen Yönleri' Etkinliği Düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi, 'Sağlık Turizminin Görünmeyen Yönleri' etkinliği düzenledi. Etkinlikte Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Çağlayan Yağmur, sağlık turizmi hakkında bilgi verdi ve Türkiye'nin bu alanda güçlü yönlere sahip olduğunu vurguladı. Etkinlik, teşekkür belgesi takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

OMÜ Turizm Fakültesi \'Sağlık Turizminin Görünmeyen Yönleri\' Etkinliği Düzenlendi
09.01.2024 - 14:00,
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından 'Sağlık Turizminin Görünmeyen Yönleri' etkinliği düzenlendi.

Turizm Fakültesi Konferans Salonunda öğrencilerinin ve akademisyenlerinin katılım sağladığı etkinlikte Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Çağlayan Yağmur, sağlık turizmi, sağlık turizminin çeşitleri ve yeni alanlar hakkında bilgi verdi. Sağlık turizminin dünyada ve Türkiye'deki mevcut durumundan bahseden Doç. Dr. Yağmur, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında güçlü yönlere sahip olduğunun altını çizerken sağlık turizminin gelişmesinin önündeki engellerin bu alanla ilgili mevzuat eksikliğinden kaynaklandığını dile getirdi. Ayrıca Yağmur, katılımcılara sağlık turizmi alanında rakip ülkelerin durumlarından ve sağlık turizmi alanında uygulanan kalite ve akreditasyon çalışmalarından bahsetti. Dinleyicilerin sorularını cevaplanmasıyla devam eden etkinlik Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zuhal Çilingir Ük'ün katılımcı konuşmacı Yağmur'a teşekkür belgesi takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Plastik, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: OMÜ Turizm Fakültesi 'Sağlık Turizminin Görünmeyen Yönleri' Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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