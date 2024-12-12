OMV, Gazprom ile Sözleşmeyi Feshetti

Ekonomi

Avusturya merkezli petrol ve gaz şirketi OMV, Gazprom Export'un sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesini gerekçe göstererek şirket ile uzun vadeli doğal gaz tedarik sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

OMV'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu kararın 2006'da imzalanan ve 2040'ta sona ermesi planlanan sözleşmeye karşın Gazprom Export'un 16 Kasım'da şirkete gaz sevkiyatını durdurması sebebiyle alındığı belirtildi.

Kesinti öncesi OMV'nin, Avusturya- Slovakya sınırında saatte yaklaşık 7 bin 400 megavatsaat, (aylık yaklaşık 5 teravatsaat) gaz aldığının kaydedildiği açıklamada, OMV İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Alfred Stern'in şu ifadelerine yer verildi:

"OMV olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm piyasa ve ülkelerde müşterilerimize her zaman güvenilir bir tedarikçi olmak en önemli önceliğimiz. Bu derin sorumluluğun bilincinde olarak, gaz tedarik kaynaklarımızı ve ek boru hattı kapasitelerimizi çeşitlendirme stratejimizi sürekli olarak uyguladık. Son üç yıl boyunca ekiplerimizin başarılı çalışmaları sayesinde, OMV alternatif gaz kaynakları portföyümüzden faydalanma noktasında oldukça güçlü bir konumda olup, müşterilerimize yönelik tedarik güvenliğini sağlamakta."