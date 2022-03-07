Ön muhasebede kadın girişimcilere özel 3 aylık ek kullanım süresi - Son Dakika
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Ön muhasebede kadın girişimcilere özel 3 aylık ek kullanım süresi

07.03.2022 10:32
Ön muhasebede kadın girişimcilere özel 3 aylık ek kullanım süresi

Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mart ayı boyunca abone olan girişimci kadınlara 3 aylık ek kullanım süresi hediye edecek.

Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mart ayı boyunca abone olan girişimci kadınlara 3 aylık ek kullanım süresi hediye edecek.

KOBİ'lerin finansal operasyonlarını daha verimli yürütmelerini sağlayan ve işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini destekleyen hizmetler sunan Paraşüt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir kampanya başlattı. Buna göre Mart ayı boyunca Paraşüt'e abone olan girişimci kadınlara, yıllık aboneliğe ek olarak 3 aylık kullanım süresi hediye edilecek.

"Çorbada tuzumuz olsun istedik"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean X Yu, "Bu anlamlı günü kutlarken, iş hayatında pek çok zorlukla karşılaşan girişimci kadınlara destek olmayı hedefledik; bir anlamda çorbada tuzumuz olsun istedik. Paraşüt'e abone olan girişimci kadınlar, fatura ve cari hesap takibinden ön muhasebe yönetimine uzanan kapsamlı hizmetlerimizden yararlanarak zaman ve maliyet avantajı kazanabilir" dedi. - İSTANBUL

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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Dünya Kadınlar Günü, geri dönüşüm, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ön muhasebede kadın girişimcilere özel 3 aylık ek kullanım süresi - Son Dakika


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