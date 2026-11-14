One Portföy Birinci Serbest Fon %87,55 düşüşle haftanın en çok kaybettireni oldu

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 87,55 düşüşle One Portföy Birinci Serbest Fon oldu.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Re-Pie Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,52 azalışla haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler ONE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 0,024987 -87,55 HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,248149 -83,02 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON 0,014082 -57,35 BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON 0,118175 -46,17 PUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,462239 -44,20 BULLS PORTFÖY ARENA SERBEST FON 0,000026 -39,53 MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,026762 -30,80 PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,001653 -25,84 AZİMUT PORTFÖY ASERVA SERBEST ÖZEL FON 0,567649 -22,50 BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,004202 -20,02 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,13284 -5,52 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OSMANLI PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,267289 -4,67 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,728994 -3,84 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,65963 -3,63 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,719259 -3,62 ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,351624 -3,56 BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,793366 -3,52 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,688649 -3,46 ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,428461 -3,38 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,70531 -3,29 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA