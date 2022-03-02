Onlar sadece süt veren inek değil, aynı zamanda ormanları yangınlardan koruyan görevliler - Son Dakika
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Onlar sadece süt veren inek değil, aynı zamanda ormanları yangınlardan koruyan görevliler

02.03.2022 10:39
Onlar sadece süt veren inek değil, aynı zamanda ormanları yangınlardan koruyan görevliler

Son yılların en büyük orman yangınlarını yaşayan Ege Bölgesi'nde yangından etkilenmeyen ormanlık alanların inekler tarafından korunduğu ortaya çıktı.

Son yılların en büyük orman yangınlarını yaşayan Ege Bölgesi'nde yangından etkilenmeyen ormanlık alanların inekler tarafından korunduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin en fazla orman varlığına sahip illerin başında yer alan Aydın ve Muğla illerinde ormanlık alanda serbest dolaşıp otlayan ineklerin aynı zamanda orman yangınlarını önlediği tahmin ediliyor.. Özellikle eski cins ineklerin yoğun olduğu orman köyleri ile fıstıkçamı yetişen bölgelerde orman yangını yaşanmadığı görüldü.

Özellikle Aydın'ın Koçarlı ilçesi Mazon Bölgesi'ndeki vatandaşlar, önemli geçim kaynağı olan çam ağaçlarına gözü gibi bakarken, ormanda doğaya salınan inekler de ağaç diplerindeki çalı ve otları yiyerek adeta yangın savar görevi görüyor.

Dünyanın en kaliteli çamfıstığının yetiştiği Koçarlı'nın Mazon Bölgesi'nde yoğun bir şekilde bulunan çamfıstığı ağaçları, bölge halkının da en büyük geçim kaynağı. Her yıl ülke genelinde yüzlerce hektar alan orman yangınları sebebiyle yok olurken, Mazon Bölgesi'nde ise hem bölge halkı çam ormanlarını koruyor hem de bölgede bulunan inekler ormanlık alanlarda, ateşin yayılmasına sebep olan çalı ve otları yiyerek adeta yangın savar görevi görüyor.

Çam fıstığı veren ormanlık bölgelerde yıllardır büyük çaplı orman yangınının olmadığını dikkat çeken Mersinbelen Mahalle Muhtarı Mustafa Tosun; özellikle orman köylerinde doğada kendiliğinden otlayan ineklerin doğal olarak önemli bir vazifeyi de ifa ettiğini söyledi. Geçen yıl Türkiye'yi derinden etkileyen orman yangınlarının hızlı yayılması nedeniyle söndürülemediğini kaydeden Muhtar Mustafa Tosun, "Yazın Aydın ve Muğla'da geniş ormanlık alanlara sahip olan her yerde yangın çıktı. Ancak çamfısıtığı olan bölgelerde ve doğaya salım yöntemi ile hayvancılık yapılan orman köylerinde yangın çıkmadı. Çünkü fıstıkçamları olan bölgelerde köylüler yangına karşı ormanı temizlediği için, çamlık alanlarda ise inekler otlayarak taban temizliği yaptığı için yangın felaketi yaşanmadı. Bu nedenle orman köylerinde devlet tarafından eski cins hayvan varlığının arttırılmasını talep ediyoruz. Çünkü bu inekler ülkeye sadece et ve süt katkısı sağlamıyor, aynı zamanda doğal bir yangın savar vazifesi yapıyor" dedi. - AYDIN

Onlar sadece süt veren inek değil, aynı zamanda ormanları yangınlardan koruyan görevliler
Onlar sadece süt veren inek değil, aynı zamanda ormanları yangınlardan koruyan görevliler
Onlar sadece süt veren inek değil, aynı zamanda ormanları yangınlardan koruyan görevliler
Onlar sadece süt veren inek değil, aynı zamanda ormanları yangınlardan koruyan görevliler
Onlar sadece süt veren inek değil, aynı zamanda ormanları yangınlardan koruyan görevliler
Onlar sadece süt veren inek değil, aynı zamanda ormanları yangınlardan koruyan görevliler

YORUMLAR
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Orman Yangınları, Türkiye, Yangın, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Onlar sadece süt veren inek değil, aynı zamanda ormanları yangınlardan koruyan görevliler - Son Dakika


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