Onlarca ülkeye otomotiv yedek parçası gönderiyor, hedef Afrika pazarı

Otomotiv sektörüne yedek parça tedariki sağlayan Türkiye firmaları, ihracatı artırmak için yatırımlarını sürdürüyor. 30 yıla yakındır onlarca ülkeye yedek parça ihracatı yapan EDT Otomotiv'in sahibi Egemen Çolpan, Afrika pazarındaki müşteri portföyünü artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, "İhracatta yıllık bazda yüzde 15-20 büyüme hedeflemekteyiz" dedi.

Hedef Afrika, amaç ihracatta yüzde 20 büyüme

Otomotiv yedek parça sektörü dünyaya açılmayı sürdürüyor. 1992'den bu yana ağırlıklı olarak ağır vasıta yedek parça tedarik ve pazarlaması konusunda çalışan EDT Otomotiv, Afrika pazarında büyümekte kararlı. EDT Otomotiv'in sahibi Egemen Çolpan, Türkiye'nin 81 iline parça tedarikinin yanı sıra, ana hedeflerinin yurt dışı pazarlarda büyümek olduğunu söyleyerek, "Bugüne kadar Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerine ihracat yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Hırvatistan, Polonya, İngiltere, İspanya, İtalya, Kosova, Sırbistan, Hollanda, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Ürdün, Zambiya, Fildişi Sahilleri, Kenya, Nijerya, Mauritius, Gana, Uganda, Bangladeş gibi ülkelerle ticaretimiz sürüyor. Özellikle Afrika pazarındaki müşteri portföyümüzü artırmayı hedefliyor, yatırım ve çalışmalarımızı artırıyoruz. Bu bağlamda, TurkishExporter'ın katkılarıyla, şu anda çalıştığımız ve diğer bölgelerde bilinirliğimizi artırmayı ve kalıcı olmayı amaçlıyoruz. Yıllık bazda ihracatta yüzde 15-20 büyüme hedefliyoruz" dedi.

"Sağlam adımlarla ilerliyoruz"

İhracatlarını artırma ve yurt dışı pazarlardaki paylarını büyütme konusundaki çalışmalarını anlatan Çolpan, e-ihracatın önemini vurguladı. Müşteriyi bulma ve ihtiyaçlarını doğru tespit edebilme konusunda attıkları adımları ve geliştirdikleri vizyonu anlatan Çolpan, "TurkishExporter'dan sonra özellikle Afrika'da daha çok ülke ve müşteri ile iletişime geçme olanağına sahip olduk. Mevcut müşterilerimizden ve potansiyel müşterilerimizden daha fazla geri dönüş almaya başladık. Potansiyel müşterilerimize kendimizi tanıtabilme imkanı bulduk. Yeni müşteri bulma ya da müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit edebilme imkanına sahip olduk. Sadece Afrika değil, çalıştığımız tüm bölgelerde; Avrupa'da, Orta Doğu'da TurkishExporter farkını gördük. Hedeflerimize sağlam adımlarla, TurkishExporter ile beraber ilerlemekteyiz. Tüm dünyanın zor zamanlardan geçtiği bu zamanlarda yeni pazarlara açılma konusunda güç alacağımıza inancımız sağlam" diye konuştu. - KONYA