Döviz fiyatlarında rekora sadece kuruş kaldı

Ekonomi

Yabancılar Türkiye\'ye akın etti! Akın akın ondan alıyorlar

Dolar artık 36 liraya çok yakın. Dolar kurunda her gün yeni bir rekor geliyor. Euro'da da yükseliş devam ediyor.

Ocak ayının ilk gününe göre dolar yüzde 1,12 değer kazandı. Dün dolar en yüksek 35.86 TL'yi en düşük 35.634 TL'yi gördü. Euro ise dün en yüksek 37.56 TL'yi en düşük 37.101 TL'yi gördü.

Dolar yeni güne Kapalıçarşı'da 35,85 TL'den güne başlarken Euro 37,21 TL, İngiliz Sterlini 44,54 TL ve İsviçre Frangı 39,31 liradan işlem görüyor.

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