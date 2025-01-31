Döviz fiyatlarında rekora sadece kuruş kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Döviz fiyatlarında rekora sadece kuruş kaldı

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Ons altın rekor kırdıktan sonra dolar da rekor kırmak üzere. Günlerdir 36 sınırında dolaşan Amerikan Doları ABD'den gelen son rakamların ardından Türk Lirası karşısında 36 liranın üzerine sıçrama denemeleri yapıyor.

31.01.2025 10:22
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Dolar artık 36 liraya çok yakın. Dolar kurunda her gün yeni bir rekor geliyor. Euro'da da yükseliş devam ediyor.

Ocak ayının ilk gününe göre dolar yüzde 1,12 değer kazandı. Dün dolar en yüksek 35.86 TL'yi en düşük 35.634 TL'yi gördü. Euro ise dün en yüksek 37.56 TL'yi en düşük 37.101 TL'yi gördü.

Dolar yeni güne Kapalıçarşı'da 35,85 TL'den güne başlarken Euro 37,21 TL, İngiliz Sterlini 44,54 TL ve İsviçre Frangı 39,31 liradan işlem görüyor.

NOT: Bu haberde yer alan bilgi ve yorum dahil içerikler yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.

Döviz fiyatlarında rekora sadece kuruş kaldı

Ons Altın, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Döviz fiyatlarında rekora sadece kuruş kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Hemen alalım 3 29 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    olsun gerekirse soğan ekmek yeriz reisimizi yedirmeyiz. dolarla mı alışveriş yapıyoruz sanki? ben hep 50 liralık benzin alıyorum bana yetiyor. fakir olanlar cennete girecek hem. 21 1 Yanıtla
  • 541154:
    faiz düşürün daha da sayın bakanım sonra el arabasıyla 100 dolar almaya gideriz 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Döviz fiyatlarında rekora sadece kuruş kaldı - Son Dakika
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