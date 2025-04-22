Onur Gül, ING Leasing Genel Müdürü Oldu

ING Türkiye'nin iştiraki olan ING Leasing'in Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Onur Gül getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye bünyesinde uzun yıllardır KOBİ ve dijital bankacılık alanlarında görev yapan ve son olarak KOBİ dijital pazarlama ve satış direktörlüğü görevini üstlenen Gül, yeni görevine başladı.

Gül, dijital dönüşümün gücüyle müşteri odaklı büyümeyi sağlamak, endüstriyel otomasyon ve sürdürülebilirlik projelerinin finansmanlarını desteklemek, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen çalışmalara öncülük edecek.

Marmara Üniversitesi'nde ekonomi üzerine lisansını 2005'te tamamlayan Gül, farklı finans kuruluşlarındaki deneyimlerinin ardından 2012'de ING Türkiye'ye katıldı.

KOBİ Satış Yöneticiliği'nin yanı sıra şube müdürlükleri ve bölge müdürlüğü gibi önemli rollerde yer alan Gül, ticari, KOBİ ve bireysel müşteri deneyimini, dijital bankacılık alanıyla birleştirerek 2021'de KOBİ dijital pazarlama ve satış direktörü rolünü üstlendi.

Gül, KOBİ bankacılığının dijital dönüşüm sürecinde birçok kritik projeye liderlik ederek önemli dönüşüm adımlarında yer aldı.