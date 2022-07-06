OPEC Genel Sekreteri yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

OPEC Genel Sekreteri yaşamını yitirdi

06.07.2022 09:31

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Genel Sekreteri Muhammed Barkindo görevini devretmesine sayılı günler kala hayatını kaybetti. 63 yaşındaki Nijeryalı sekreterin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo yaşamını yitirdi. Ölüm haberini Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin Genel Müdürü Mele Kyari duyurdu.

SEBEBİ AÇIKLANMADI

Kyari, "Barkindo'nun ölümü Nijerya, OPEC ve küresel enerji toplumu için büyük kayıp" ifadesini kullandı. 63 yaşındaki Nijeryalı sekreterin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

1 AĞUSTOS'TA GÖREVİNİ DEVREDECEKTİ

OPEC Genel Sekreterliği'ni 2016'dan beri yürüten Barkindo, 1 Ağustos'ta görevi Heysem el-Gais'e devredecekti.

YORUMLAR
500
Son Dakika | OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo'nun hayatını kaybettiği bildirildi Son Dakika | OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo'nun hayatını kaybettiği bildirildi Son Dakika | Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin ekibine yapılan silahlı saldırıda iki kişi hafif yaralandı Son Dakika | Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin ekibine yapılan silahlı saldırıda iki kişi hafif yaralandı

Nijerya, Opec, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OPEC Genel Sekreteri yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
09:37 İsveç Dışişleri Bakanı Linde, PKK propagandası yapan Sol Parti'ye sert tepki gösterdi
09:32 Haftalık maaşı çok konuşulmuştu! Haaland'ın sözleşme detayı dikkat çekti
09:31 ABD'de 7 kişiyi katleden, en az 30 kişiyi yaralayan saldırgan olay yerinden kadın kılığına girerek kaçtı
09:31 OPEC Genel Sekreteri yaşamını yitirdi
09:31 Polis ve mahallelinin köşe bucak aradığı şüpheli otların arasında saklanırken bulundu
09:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Güçlü duygulara alerjisi olan kadın, çok üzülürse ölümün kıyısına geliyor
09:23 TFF Başkanı Büyükekşi'den önemli açıklama: Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz
09:16 Öfkesi dinmeyen Coşkun Sabah, arasının kötü olduğu Ahmet Selçuk İlkan'a veryansın etti: Haddini bilecek
00:49 Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay canlı yayında maaşını açıkladı: 25 bin TL kazanıyorum
00:35 Hakkari'den acı haber geldi! Trafik kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 09:44:24. #1.12#
SON DAKİKA: OPEC Genel Sekreteri yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement