OPEC Genel Sekreteri yaşamını yitirdi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo yaşamını yitirdi. Ölüm haberini Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin Genel Müdürü Mele Kyari duyurdu.
Kyari, "Barkindo'nun ölümü Nijerya, OPEC ve küresel enerji toplumu için büyük kayıp" ifadesini kullandı. 63 yaşındaki Nijeryalı sekreterin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
OPEC Genel Sekreterliği'ni 2016'dan beri yürüten Barkindo, 1 Ağustos'ta görevi Heysem el-Gais'e devredecekti.
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