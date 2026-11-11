OPEC'in günlük ham petrol üretimi ekimde 27 milyon 164 bin varile çıktı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ekimde önceki aya göre 1 milyon 965 bin varil artarak 27 milyon 164 bin varile yükseldi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay üretimde en fazla artış Suudi Arabistan'da görüldü. Ülkenin günlük üretimi 1 milyon 182 bin varil artarak 9 milyon varili aştı. Suudi Arabistan'ı günlük 496 bin varillik artışla Irak ve günlük 232 bin varillik artışla Kuveyt izledi.

Üretimi düşen ülkeler arasında ise İran ilk sırada yer aldı. İran'ın günlük üretimi 44 bin varil azalarak 1 milyon 914 bin varile geriledi. Nijerya'da üretim günlük 27 bin varil, Kongo'da günlük 15 bin varil düştü.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi, ekimde önceki aya göre 1 milyon 965 bin varil artışla 27 milyon 164 bin varil olarak hesaplandı.

Öte yandan, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi aynı dönemde 2 milyon 35 bin varil artarak 41 milyon 230 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, küresel petrol talebi artış tahminlerini sabit tuttu

OPEC, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi artış tahminlerini önceki raporuna göre değiştirmedi.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 180 bin varil artarak 105 milyon 720 bin varile ulaşması bekleniyor. Söz konusu tahmin, OPEC'in önceki raporundaki öngörüsüyle aynı seviyede kaldı.

Talebin bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 410 bin varil artışla 59 milyon 620 bin varile yükselmesi, OECD ülkelerinde ise 230 bin varil azalışla 46 milyon 100 bin varile gerilemesi bekleniyor.

Gelecek yıl küresel petrol talebinin bu yıla kıyasla günlük 2 milyon 550 bin varil artarak 108 milyon 280 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor. Söz konusu tahmin, OPEC'in önceki raporundaki öngörüsüyle aynı seviyede kaldı.

Bu dönemde OECD dışı ülkelerde talebin günlük 2 milyon 10 bin varil artışla 61 milyon 630 bin varile, OECD ülkelerinde ise 540 bin varillik artışla 46 milyon 640 bin varile ulaşması bekleniyor.