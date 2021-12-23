Opel'e 2021 yılında çok sayıda ödül

Opel'in modelleri, 2021 yılında çok sayıda ödüle layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, Opel Vivaro-e'nin layık görüldüğü "2021 Yılının Uluslararası Vanı" ödülü ilkbaharda Opel'in Rüsselsheim'daki genel merkezinde yerini aldı. Bu ödül, en çok satan batarya elektrikli hafif ticari araç için bir ödüller dizisinin başlangıcı olmuştu. Vivaro-e, İngiltere'de "Yılın Elektrikli Vanı" seçildi ve sonrasında çok sayıda ödülün sahibi oldu. Opel'in Combo modeli ise hem içten yanmalı motor versiyonu hem de tamamen elektrikli versiyonu ile yıl boyunca Avrupa'da birçok ödülü Opel Müzesi'ne taşıdı.

Yeni Opel Mokka da 2021 yılının öne çıkan modellerinden biri oldu. Mokka'nın tamamen elektrikli versiyonu Mokka-e, otomotiv endüstrisinin en ünlü ödüllerden biri olan "2021 Altın Direksiyon Ödülü"nü kazandı. Mokka, tasarımı, ileri teknolojiyi harmanlayan modern Alman SUV'si duruşuyla Top Gear dergisi tarafından "Yılın Tasarım Ödülü"ne layık görüldü. Mokka'nın görünümünün en önemli mimarı olan Opel Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams ise Automotive News Europe tarafından "Eurostar 2021" seçildi.

Bir grup idealist Opel mühendisi tarafından hayata geçirilen, batarya elektrikli Opel Manta GSe ElektroMOD, Fransa ve İspanya'da "Yılın Konsept Otomobili" seçilerek dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Uwe Hochgeschurtz, "Tüm bu ödüllerle gurur duyuyoruz. Bunlar Opel'in işine bağlılığını ve tutkusunu gözler önüne seriyor. Tüm ekibimiz tasarım ve mühendislik çalışmalarıyla, yollara harika otomobiller çıkardı. Hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

2021'de Opel'in kazandığı ödüller???????