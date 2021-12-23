Opel'e 2021 yılında çok sayıda ödül

Opel'in modelleri, 2021 yılında çok sayıda ödüle layık görüldü.
Şirket açıklamasına göre, Opel Vivaro-e'nin layık görüldüğü "2021 Yılının Uluslararası Vanı" ödülü ilkbaharda Opel'in Rüsselsheim'daki genel merkezinde yerini aldı. Bu ödül, en çok satan batarya elektrikli hafif ticari araç için bir ödüller dizisinin başlangıcı olmuştu. Vivaro-e, İngiltere'de "Yılın Elektrikli Vanı" seçildi ve sonrasında çok sayıda ödülün sahibi oldu. Opel'in Combo modeli ise hem içten yanmalı motor versiyonu hem de tamamen elektrikli versiyonu ile yıl boyunca Avrupa'da birçok ödülü Opel Müzesi'ne taşıdı.
Yeni Opel Mokka da 2021 yılının öne çıkan modellerinden biri oldu. Mokka'nın tamamen elektrikli versiyonu Mokka-e, otomotiv endüstrisinin en ünlü ödüllerden biri olan "2021 Altın Direksiyon Ödülü"nü kazandı. Mokka, tasarımı, ileri teknolojiyi harmanlayan modern Alman SUV'si duruşuyla Top Gear dergisi tarafından "Yılın Tasarım Ödülü"ne layık görüldü. Mokka'nın görünümünün en önemli mimarı olan Opel Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams ise Automotive News Europe tarafından "Eurostar 2021" seçildi.
Bir grup idealist Opel mühendisi tarafından hayata geçirilen, batarya elektrikli Opel Manta GSe ElektroMOD, Fransa ve İspanya'da "Yılın Konsept Otomobili" seçilerek dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Uwe Hochgeschurtz, "Tüm bu ödüllerle gurur duyuyoruz. Bunlar Opel'in işine bağlılığını ve tutkusunu gözler önüne seriyor. Tüm ekibimiz tasarım ve mühendislik çalışmalarıyla, yollara harika otomobiller çıkardı. Hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
2021'de Opel'in kazandığı ödüller???????
|Corsa
|En İyi Filo Süper Minisi
|Fleet World, İngiltere
|Yılın Değerli Otomobili
|News İngiltere Otomobil Ödülleri
|Grandland X
|Dubai'de Yılın SUV'u
|Autos Community, Dubai
|Insignia Grand Sport
|Yılın İş Otomobili
|Kilometers Entreprise, Fransa
|En İyi Üst-Orta Sınıf Otomobil
|Business Car Ödülleri, İngiltere
|Manta GSe ElektroMOD
|Yılın Konsept Otomobili
|Car and Driver Magazine, İspanya
|Yılın Konsept Otomobili
|Automobile Ödülleri, Fransa
|Mokka
|Yılın Tasarımı
|Top Gear, İngiltere
|Mokka-e
|2021 Altın Direksiyon
|Auto Bild/ Bild am Sonntag, Almanya
|Zafira Life
|2021 Grand Prix
|Za Rulem, Rusya
|Combo Cargo
|2021 Altın Direksiyon "En İyi Ticari Araç"
|Rusya
|Yılın Vanı
|Auto Express Yeni Otomobil Ödülleri, İngiltere
|Yılın Küçük Vanı
|Parkers Yeni Otomobil Ödülleri 2021, İngiltere
|Yılın Küçük Ticari Vanı
|Trade Van Driver Ödülleri, İngiltere
|Hafif Van Ödülü
|Company Van Today, İngiltere
|Combo-e Cargo
|Yılın Vanı
|What Car? Ödülleri, İngiltere
|Yılın Elektrikli Vanı
|What Van? Ödülleri, İngiltere
|Vivaro-e
|Yılın Uluslararası Vanı
|IVOTY
|Yılın Vanı
|Van Fleet World, İngiltere
|Yılın En İyi Elektrikli Vanı
|EV Fleet World, İngiltere
|Yılın Elektrikli Vanı
|Auto Express, İngiltere
|Yılın Vanı
|Company Van Today, İngiltere
|Çevre Ödülü
|Company Van Today, İngiltere
|Yılın Orta Boy Vanı
|What Van? Ödülleri, İngiltere
|Vivaro-e HYDROGEN
|Yılın Dikkat Çeken Vanı Ödülü
|What Van? Ödülleri, İngiltere
|Mark Adams
|Eurostar 2021
|Automotive News Avrupa
|Vauxhall
|Yılın Hafif Ticari Araç Üreticisi
|GreenFleet Ödülleri, İngiltere
Kaynak: AA
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