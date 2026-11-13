OpenAI'ın ChatGPT Wallet'ı ajanlara kart bilgisi paylaşmadan ödeme yaptıracak - Son Dakika
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OpenAI'ın ChatGPT Wallet'ı ajanlara kart bilgisi paylaşmadan ödeme yaptıracak

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OpenAI, American Express, Mastercard ve Visa işbirliğiyle ChatGPT Wallet'ı tanıttı. Ajanlar gerçek kart bilgisi paylaşmadan ödeme yapacak; cüzdan başlangıçta ABD'deki ChatGPT Pro abonelerine sunulacak ve her işlem Face ID veya parmak iziyle onaylanacak.

NEW OpenAI, yapay zeka ajanlarının kullanıcıların gerçek kart bilgilerine erişmeden ödeme yapmasına imkan tanıyan ve her satın alma işlemi için güvenlik kontrolü gerektiren ChatGPT Wallet adlı dijital cüzdanı tanıttı.

OpenAI tarafından yapılan açıklamada, American Express, Mastercard ve Visa ile işbirliği içinde dijital cüzdan ChatGPT Wallet'ın geliştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, ChatGPT Wallet'ın başlangıçta ABD'deki ChatGPT Pro abonelerine, "dots" isimli kişisel yapay zeka ajanı hizmeti aracılığıyla sunulacağı kaydedildi.

ChatGPT Wallet'ın yapay zeka ajanlarının kullanıcıların gerçek kart bilgilerine erişmeden ödeme yapmasına imkan tanıyacağı belirtilen açıklamada, bunun her satın alma işlemi için güvenlik kontrolü gerektiren ilk cüzdan olacağı vurgulandı.

Açıklamada, ChatGPT Wallet ile işletmelerin yapay zeka ajanlarını kullanan müşterilerine hizmet verebilmelerine yardımcı olacak araçlar ve rehberlerin de yayımlandığı kaydedildi.

Başlangıçta sınırlı erişim olacak

Her hafta 1,2 milyar kişinin ChatGPT'yi kullandığına işaret edilen açıklamada, bu kişilerin çoğunun ürünleri araştırmak, seçenekleri karşılaştırmak ve ne satın alacağına karar vermek için yapay zeka sohbet robotundan yararlandığı ifade edildi.

Açıklamada, OpenAI'ın cüzdan özelliğiyle artık kullanıcıların satın alma işlemlerini tamamlamalarına yardımcı olacağı ve ajanlarına işletmelerin mevcut sistemleri üzerinden kabul edebileceği bir ödeme yöntemi sunacağı belirtildi.

ChatGPT Wallet üzerinden ödeme alabilmek için gereken koşullara değinilen açıklamada, internet sitelerinin, ajanların yanlışlıkla engellenmemesini sağlaması, ödeme ve risk sistemlerinin ise ajanlar tarafından gerçekleştirilen meşru satın alma işlemlerini tanıması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, gerçek kullanım deneyimlerinden yararlanmak ve uyumluluk ile güvenilirliği artırmak amacıyla cüzdan hizmetinin başlangıçta sınırlı sayıda ChatGPT Pro kullanıcısına sunulacağı aktarıldı.

Satın alma nasıl işleyecek?

Kullanıcılar kartlarını bir kez sisteme ekleyecek, ardından ödeme bilgilerini yeniden girmek zorunda kalmadan her satın alma işlemini onaylayacak.

Her satın alma işleminden önce kullanıcı, ürünleri, toplam tutarı ve seçilen kartı gözden geçirecek, ardından Face ID veya parmak izi taraması gibi bir güvenlik kontrolüyle işlemi onaylayacak.

Kullanıcının onayının ardından ödeme ağı, gerçek kart bilgilerinin yerine geçen bir token sağlayacak. Bu token, bir kart numarası, güvenlik kodu ve son kullanma tarihi içerecek. Ödeme, kullanıcının seçtiği karttan tahsil edilirken ChatGPT Wallet, kullanıcının gerçek kart bilgilerini işletmeyle veya ajanla paylaşmayacak.

Gelecekte kullanıcıların, harcama limitleri, satın alma kategorileri veya belirli zaman aralıkları gibi açık parametreler belirleyerek satın alma işlemlerini tamamen ajanlarına devredebilmeleri hedefleniyor.

Kaynak: AA
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