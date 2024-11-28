OPET ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yapılan "İyi Uygulamalar Yarışması" sonuçlandı

Ekonomi

Temizlik ve hijyen konusunda toplumda kültürel bir dönüşüm hedefiyle Milli Eğitim Bakanlığı ve OPET iş birliğinde 2022'de hayata geçirilen "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" projesi kapsamında düzenlenen "İyi Uygulamalar Yarışması" sonuçlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da gerçekleştirilen ödül töreninde Türkiye genelinde 278 proje arasından, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde ilk 3'e giren toplam 12 projeyi tasarlayan ve yürüten öğretmenler, okul yöneticileri ve projede görev alan il koordinatörleri ödüllerini OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ve Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanı Nezir Ünsal'dan aldı.

İyi Uygulamalar Yarışması'nda okul öncesi kategorisinde Kırıkkale Şehir Suat Yalçın Anaokulu "Müzikli Sabunluk Eğlenceli Temizlik Kampanyası", ilkokul kategorisinde Gaziantep Şehitkamil Mehmet Çolakoğlu İlkokulu "Minik Ellerden Geri Dönüşüme Kampanyası", ortaokul kategorisinde Çanakkale Turgut Reis Ortaokulu "Doğanın Dallarında Parmak İzimiz Temiz Bir Dünya Bizim Geleceğimiz Kampanyası" ve lise kategorisinde ise Niğde Mehmet Akif Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Sağlıklı Adımlar, Sürdürülebilir Yarınlar Kampanyası" ile birinci oldu.

Temizlik ve hijyen alışkanlıklarının kazandırılmasına yönelik yaratıcı ve etkili uygulamalar yapan öğretmenler ile projelerin hayata geçmesine katkı sağlayan okul yöneticileri ve il koordinatörleri teknoloji çeki ile ödüllendirildi.

Ayrıca törende Çanakkale Turgut Reis Ortaokulu Müzik Öğretmeni Ezel Zeren, yarışma kapsamında bestelediği "Tırtılın Dünyası" isimli eserini piyano eşliğinde seslendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, 81 ilde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi okullarda öğrenim gören çocuk ve gençlerimizi hijyen ve temizlik konusunda bilinçlendirmek üzere, Türkiye genelinde her kademe ve düzeyde görev yapan öğretmenlere yönelik videolu eğitim içerikleri hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda öğretmenler tarafından hayata geçirilen 'İyi Uygulama Örnekleri' ile okul yönetimleri, okul aile birlikleri, öğretmenler, okul destek personeli ve velilerde farkındalığı artırmak üzere çalışmalar yaptık. İyi Uygulamalar yarışmamızın kazananı okullarımızı, öğrencilerimizi ve de projelerin geliştirilmesinde büyük rol oynayan değerli öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. İyi Uygulamalar Yarışması ile eğitimcilerimizin ve çocuklarımızın projeye ve de ülkemize kattığı değeri görmek bizleri çok mutlu ediyor."

Proje kapsamında hazırlanan içerikler yaklaşık 20 milyon öğrenciye ulaştı

Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar projesi kapsamında hazırlanan eğitim program ve materyalleri Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ve Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayınlandı. Hazırlanan içerikler 2023-2024 eğitim öğretim yılında söz konusu platformlar aracılığıyla Türkiye genelindeki tüm okullarda, 1,1 milyon öğretmen ile yaklaşık 20 milyon öğrenci ve bu öğrencilerin velilerinin kullanımına sunuldu.

Proje çerçevesinde ilk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında ülke genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde, resmi okullarda görev yapan öğretmenlerin temizlik ve hijyen temalı uygulamalarını kapsayan İyi Uygulamalar Yarışması başlatıldı. Proje kapsamında ödül alan uygulamaların, Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve diğer okullara örnek teşkil etmesi, daha çok çocuğun hijyen ve temizlik konularında bilinçlendirilmesi hedefleniyor.