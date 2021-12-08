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Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'da büyüdü - Son Dakika

Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'da büyüdü

08.12.2021 14:51
Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'da büyüdü

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa'da, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 büyüme elde eden Oppo, Polonya, Türkiye ve Ukrayna'da ilk kez ilk üç marka arasında yer aldı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa'da, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 büyüme elde eden Oppo, Polonya, Türkiye ve Ukrayna'da ilk kez ilk üç marka arasında yer aldı.

Şirket açıklamasına göre, Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'da (CEE) büyümesini "glokal" marka stratejisine borçlu olduğunu açıkladı. Bu strateji, insanların yaşamına güç katan ürünler ve inovasyonlar geliştirmek için küresel kaynakları yerel yeteneklerle birleştiriyor.

Canalys'e göre Oppo, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 130'dan fazla büyüme elde eden Romanya, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60'tan fazla büyüme elde eden Türkiye ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44'ten fazla büyüme elde eden Polonya gibi büyük pazarlar da dahil olmak üzere 2021'in üçüncü çeyreğinde, bölge genelinde pazar lideri bir büyüme yakaladı. Bu büyüme, Oppo teknolojilerinin bölge genelinde artan popülaritesini vurguladı ve toplamda yüzde 45'lik bir yıllık büyüme oranıyla Oppo'nun Avrupa'nın dördüncü en büyük akıllı telefon üreticisi konumunu güçlendirdi.

CEE bölgesinde 400 milyondan fazla nüfusa sahip 11 ülkede faaliyet gösteren Oppo, son mali çeyrekte bazı pazarlarda başarılara imza attı. Oppo ilk kez Polonya, Türkiye ve Ukrayna'da ilk üç akıllı telefon üreticisi arasında yer aldı. Faaliyetlerine yaz aylarında başladığı Macaristan ve Slovakya'da, Oppo'nun satışları sırasıyla yüzde 232 ve yüzde 224 arttı ve Oppo bu ülkelerde ilk dört marka arasında yer aldı. Kazakistan'da ise Oppo'nun Reno Serisindeki (Reno5 ve Reno6) en yeni modeller, kendi fiyat segmentlerinde yüzde 31 pazar payı elde etti. Rusya gibi daha olgun pazarlarda, online satışları 2021'in başından bu yana yüzde 600 artış gösteren Oppo, Romanya'daki ilk yılında yüzde 14 pazar payı elde etti ve Reno6 Serisi satışları yüzde 400 arttı.

"Bölgelerdeki kullanıcılar yaklaşımımızdaki gerçek değeri görüyor"

Oppo'nun marka araştırması, Orta ve Doğu Avrupa'daki müşterilerin güvenilir olmaya, inovasyona ve kolay kullanım sunmaya odaklanan teknoloji şirketlerini nasıl değerlendirdiğini ortaya koydu. Oppo, bu üç alanın tümünde bölgede önemli yatırımlar yaptı. Oppo'nun bu bölgedeki yatırımları arasında, tüm Oppo ürünlerinin güvenilirliğini ve dayanıklılığını artırmak için Romanya'daki ilk Avrupa Test Merkezi'nin geliştirilmesi, Oppo'nun en yeni akıllı telefon inovasyonlarını hayata geçirmek için Türkiye'de son teknolojiye sahip yeni bir üretim merkezinin açılması, yereldeki tüketici ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak iyi görünmek, iyi hissetmek ve iyi çalışmak adına her zaman güvenilebilecek sezgisel ve ergonomik ürünler geliştirmek, çeşitliliği benimseyen yetenekli bir yerel iş gücü yaratmak yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Orta ve Doğu Avrupa Başkanı Johnny Zhang, "Oppo genç bir marka ve en yeni inovasyonları geliştirmek DNA'mızda yer alıyor. Orta ve Doğu Avrupa'da büyümeye ve genişlemeye devam ederken, ürünlerimizi sade ve kullanımı kolay hale getirmeye odaklanıyoruz. Bir yandan yaratıcılık ve kişisellik üzerinde tam kontrol sunarken tüketicilerin en çok önem verdikleriyle bağlantıda kalmalarını sağlıyoruz. Bölgelerdeki kullanıcılar yaklaşımımızdaki gerçek değeri görüyor ve bu da Oppo'nun pazarlardaki başarısının devam etmesini sağlıyor.?" ifadelerini kullandı.

Orta ve Doğu Avrupa'daki yeni başarısını pekiştirmek adına Oppo, 14-15 Aralık'ta gerçekleşecek olan "INNO DAY" etkinliğinde en yeni donanımlarını ve inovasyonlarını tanıtacak. Canlı etkinlik tüketicilere açık olarak gerçekleşecek.

Ukrayna, Polonya, Türkiye, Oppo, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'da büyüdü - Son Dakika Ekonomi


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