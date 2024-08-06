Ordu Büyükşehir Belediyesi\'nin Dağıttığı Hindi Palazları Gelir Kaynağı Oldu

Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iki yıl önce dağıttığı hindi palazları bugün gelir kaynağı oldu. Hindi yetiştiriciliği yapanlar, et, civciv ve yumurta satışlarından önemli bir gelir elde ederken, yabani ot ve kokarca mücadelesinde de hindileri kullanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma yönelik desteklerden yararlanmak isteyen Perşembe ilçesi Babalı Mahallesi'nden Ufuk Keleş, iki yıl önce 10 çiftçiye 750 adet 45 günlük hindi palazı ve 1 aylık yem desteğinden yararlandı.

Hindi yetiştiriciliğine başlayan Keleş, kuluçkalık yumurta, civciv ve etlik hindi satışı yaparak gelir elde etmeye başladı. İki yıldır civciv, yumurta ve hindi eti satışı yapan Keleş, "Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bizimle beraber 20 hindi yetiştiricisi bulunuyor. Hindi yetiştiriciliğinden ve satışlarından memnunum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yabani ot ve kokarca mücadelesini de hindiler yapıyor

Hindilerin civciv, yumurta ve et dışında farklı yönleri ve yararları olduğunu da vurgulayan Keleş, "Bahçe altı otlarının temizliğinde hindilerden yararlanıyorum. Özellikle kahverengi kokarca başta olmak üzere zararlı böcek mücadelesinde oldukça etkililer. Onlar sayesinde iki yıldır yabani otlar için tırpan yapmıyorum ve ayrıca iki yıldır arazimde kokarca görmedim" diye konuştu. - ORDU