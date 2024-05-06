Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım Makineleri Parkı Üreticilere Kolaylık Sağlıyor

Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım Makineleri Parkı, üreticilere kolaylık sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu makineli tarım imkanından yararlanan üreticiler hem daha fazla alanda üretim yapma imkanı buluyor hem de ekonomik kazançlarını arttırıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in çabası ve gayretiyle halkın hizmetine sunulan Tarım Makineleri Parkı'ndan üreticiler faydalanmaya devam ediyor. Korgan ilçesinde fındık tarımının az yapıldığı bölgelerde patates üretimi yapan çiftçiler, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin makine parkından yararlanıyor. Bahar ayları ile patates ekimine başlayan üreticiler Ordu Büyükşehir Belediyesinin patates ekim makinesini kullanarak az maliyetle çok fazla alanda üretim yapıyor. Patates ekimini yapan üreticiler, hasat döneminde de Büyükşehir Belediyesinin tarım makinelerini kullanarak ürünlerini toplayabilecekler.

Üreticiler uygulanmadan memnun

Patates ekim makinesini kullanan Korgan Tatarcık Mahallesi'nden Yüksel Dere ve Yenipınar Mahallesi'nden İsmail Karabay, kısa sürede çok fazla alanda ekim yaptıklarını söylediler. Daha önceleri Tokat ve çevre illerden makine kiraladıklarını ve bu makinelerinde yetersiz kaldığını belirten üreticiler, Büyükşehir Belediyesi'nin makineleri ile tüm bu sorunların ortadan kalktığını vurguladı.

Tarım makineleri sayesinde insan gücünü en aza indirerek hem ekonomik hem de zamandan çok önemli oranda tasarruf sağladıklarını dile getiren çiftçiler, tarım makineleri dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler. - ORDU