Ordu'da arıcılara polen toplama tuzağı desteği

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen proje dahilinde arıcılara polen toplama tuzağı desteğinde bulunuldu.

Arıcılara toplamda 25 bin polen toplamda tuzağı desteği verilecek çalışma çerçevesinde, Perşembe ilçesinin Aziziye Mahallesi'nde arıcılara polen toplama tuzağı teslim edildi. Perşembe ilçesi Aziziye Mahallesi'nde gerçekleştirilen polen toplama tuzağı teslimine, Vali Tuncay Sonel de katıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi ile birlikte Perşembe İlçesi Çaka Mevki Aziziye Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda, arı kovanlarının bulunduğu alanı gezen Vali Tuncay Sonel, bal üretimi hakkında bilgi aldı ve arıların çiçek polenlerinden elde ettikleri nektarı bala dönüştürme, depolama ve yumurtalarını barındırma yeri olan petekleri de yakından inceledi. Bal ve diğer arı ürünlerinin üretiminin artırılmasına yönelik yapılan çalışmaları yerinde gördü.

17 bin ton ile Ordu birinci

Ordu'nun fındık üretiminde olduğu gibi bal üretiminde de yıllık 17 bin ton üretimle ülkemizde ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Vali Sonel, "Burada, Tarım ve Orman Bakanlığımızın, DOKAP Kalkınma İdaresi Başkanlığımızın, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün, Ordu Arıcılar Birliğimizin, arıcılarımız ile birlikte çok güzel çalışmaları bulunuyor. Burada yer alan kovanlarda görmüş olduğumuz bal, arıların akasya ağacının çiçeğinden yapmış olduğu baldır. Kaliteli, verimi de çok güzel. Arıların yapmış olduğu sadece bal değil, diğer ürünleri olan polen, propolis, arı sütü de çok çok önem arz ediyor" diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel, "Çiftçilerimizi tebrik ediyoruz, çalışma arkadaşlarımıza yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı, bereketli kazançlar diliyoruz. Burada şunu da gördük, çiftçi ailelerimiz çocuklarıyla birlikte arı kovanlarının içerisinde çalışıyor, üretiyorlar. Bunlar mutluluk verici, güzel şeyler. Verimli bereketli, hayırlı bir sezon diliyoruz" dedi.

Çiftçilere bugüne kadar 15 bin adet polen toplama tuzağı dağıtıldığını, bu yıl içerisinde 10 bin adet daha dağıtım yapılacağını ifade eden Vali Sonel, toplamda 25 bin polen toplama tuzağının çiftçilerimize verilmiş olacağını sözlerine ekledi. Vali Tuncay Sonel, Nilüfer Karaman, Nazlı Kırış, Mustafa Şahin, Osman Çandır ve Ferhat Has adlı arıcılara polen toplama tuzaklarını vererek, bereketli kazançlar dileğinde bulundu.

Mevcut bal üretimi ile ilimiz ekonomisine yaklaşık 450 milyon TL katkı sağlandığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Geliştirdiğimiz farklı projeler ile son 5 yılda 35 kadın üreticimize arı sütü üretimi eğitimi verilmiş ve gerekli ekipmanlar dağıtılmıştır. Her bir üretici sezonda ortalama 2-3 kilogram arı sütü üretmektedir" diye konuştu. - ORDU