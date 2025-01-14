Ordu'da Balık Denetimleri Gece Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Balık Denetimleri Gece Başlıyor

Ordu\'da Balık Denetimleri Gece Başlıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Su Ürünleri Hali'nde sabahın erken saatlerinde balık ve su ürünlerinin denetimini yaparak hem tazeliğini kontrol ediyor hem de sürdürülebilir balıkçılığı destekliyor. Her gün 3 bin kasa balık denetimden geçiyor.

14.01.2025 10:32  Güncelleme: 10:34
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, balık ve diğer su ürünlerinin sağlığa uygun olarak tüketiciye ulaşmasını ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla sabahın ilk saatlerinde Altınordu Su Ürünleri Hali'ne getirilen balıkların denetimini sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Denetimlerde, su ürünlerinin tazeliği, boy ve ağırlıkları, hijyen kurallarına uygunluğu inceleniyor. Sabaha karşı 04.00'te başlayan mesai, gün ağarıncaya kadar sürüyor.

Günlük 3 bin kasa balık denetleniyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Zeki Mut, gece yarısı sabaha karşı başlayan denetimlerin gün içinde sahada da sürdüğüne dikkat çekti.

Daire Başkanı Mut, "Günlük olarak halkımıza taze balıkların sunulabilmesi için su ürünleri mühendisimiz ve zabıtamızın da aralarında olduğu denetimler gerçekleştiriyoruz. Denetimleri burada bırakmıyoruz, gün içinde sahada da denetimler yapıyoruz" dedi.

Toptancı Halleri Şube Müdürü Arif Tokaç ise Altınordu Su Ürünleri Hali'nin buz makinaları ve soğuk hava deposu hizmetiyle de vatandaşlara kolaylık sağladığına dikkat çekti. Tokaç, "Buraya günlük 2 ile 3 bin kasa balık geliyor. Gelen balıkların kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Burada aynı zamanda buz üretimimiz de var. Günlük 250-300 torba arasında 8 tonluk 2 adet buz makinemizle birlikte buz üretimi de yapıyoruz. Bu hizmet balıkçılarımız için de büyük kolaylık sağlamış oluyor çünkü gelen balıkların buzlanması gerekiyor. 3 adet soğuk hava depomuz sayesinde de gelen balıkların korunmasını sağlıyoruz" bilgisini verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

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