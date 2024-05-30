Ordu'da Çilek Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Çilek Hasadı Başladı

Ordu\'da Çilek Hasadı Başladı

Ordu'da en önemli gelir kaynağı olan fındığın yanında alternatif olarak üretilen çileğin hasadına başlandı. İlde 500 dekar alanda üretimi yapılan çilekten bu yıl bin 400 ton rekolte bekleniyor. Çilek üretimi ile Ordu ekonomisine yaklaşık 90 milyon TL katkı sunulması hedeflenirken, pazar sorunu ise bulunmuyor.

30.05.2024 14:42
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Ordu'da en önemli gelir kaynağı olan fındığın yanında alternatif olarak üretilen çileğin hasadına başlandı. İlde 500 dekar alanda üretimi yapılan çilekten bu yıl bin 400 ton rekolte bekleniyor.

Ordu'da üretimine yaklaşık 15 yıl önce deneme amaçlı başlanan ve fındığın yanında alternatif olarak üretilmeye başlanan çilekte hasat başladı. Ordu genelinde 500 dekar alanda bu yıl yaklaşık bin 400 ton çilek rekoltesi bekleniyor. Çilek üretimi ile Ordu ekonomisine yaklaşık 90 milyon TL katkı sunulması hedeflenirken, pazar sorunu ise bulunmuyor. Kendisine has tadı ve kokusuyla bölgede tercih edilen ve Kayabaşı Mahallesi'nde yetiştirilen çilekler, farklı illerde de alıcı buluyor.

"Aroması çok güzel"

Şu anda hasadı yapılan çileğin tam verimde üretilmediği için Ordu piyasasında satıldığını söyleyen üretici Selçuk Şahin, yaklaşık 2 hafta önce başladıkları hasadın her geçen gün arttığını belirtti. Şahin, "Verim ve aroma güzel. Bundan sonra hava şartları da uygun. Lezzeti de tam yerine oturur inşallah. Kayabaşı çileği hem türü hem de lezzetinden dolayı tercih ediliyor. Verim az ancak lezzet olarak çok güzel" diye konuştu.

"Fındık hasadına göre daha kolay"

Çilek tarlasında çalışan Nurhan Özge, ilk kez çilek hasadı yaptığını söyledi. Çilek hasadının eğlenceli olduğunu ve kendilerine de maddi kazanç sağladığını aktaran Özge, fındık toplamaktan kolay olduğunu belirtti.

Yıllardır Kayabaşı Mahallesi'nde çilek hasadı yapan Sevgi Akkaya ise kadınlarla birlikte çilek hasadında çalıştıklarını, eğlenerek hasat yaptıklarını söyledi. - ORDU

Kaynak: İHA

Ordu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Çilek Hasadı Başladı - Son Dakika

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