Ordu'da DOKAP tarafından desteklenecek 11 proje için protokol imzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da DOKAP tarafından desteklenecek 11 proje için protokol imzalandı

Ordu\'da DOKAP tarafından desteklenecek 11 proje için protokol imzalandı

Ordu'da, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenecek 11 projenin protokol imza töreni düzenlendi. Vali Muammer Erol, DOKAP tarafından desteklenen projelerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Toplam bütçesi 12,6 milyon lira olan ve 9,8 milyon lirası DOKAP tarafından karşılanacak projelerin protokolü imzalandı.

09.05.2024 12:55
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Ordu'da, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenecek 11 projenin protokol imza töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı yatırım programı kapsamında DOKAP'ın destekleyeceği projelere ilişkin tören, Vali Muammer Erol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Erol, Valilik Toplantı Salonu'ndaki törende, DOKAP tarafından desteklenen projelerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gayret olunca, emek verilince güzel işlerin ortaya çıktığını belirten Erol, "Tarım projeleri bölgemiz, ilimiz için son derece önemli projeler. Özellikle seracılık projelerini geliştirmeli ve yaygınlaştırmalıyız. Bu projeler ilimizin ekonomisine katkı sağlayacağı gibi, üreticilerimize de katkı sağlayacak projelerdir. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise hazırlanan projelerin, Ordu'daki çalışmanın niteliğini, seviyesini gösterdiğini aktardı.

Gültekin, güzel projeler dolayısıyla memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Törende, toplam bütçesi 12,6 milyon lira olan ve 9,8 milyon lirası DOKAP tarafından karşılanacak 11 projenin protokolü imzalandı.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz Projesi, Ordu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da DOKAP tarafından desteklenecek 11 proje için protokol imzalandı - Son Dakika

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