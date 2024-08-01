Ordu'da Fındık Hasadı Başladı, Üreticiler Fiyat Açıklaması Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Fındık Hasadı Başladı, Üreticiler Fiyat Açıklaması Bekliyor

Ordu'da sahil kesimlerinde bazı üreticiler fındık hasadına başladı. Sıcak hava nedeniyle zorlanan üreticiler, fiyatların açıklanmasını talep ediyor. Fındık, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından biri olarak biliniyor. Hasadın erken başlamasıyla birlikte üreticiler, fındık rekoltesi ve fiyatlar hakkında endişelerini dile getiriyor.

01.08.2024 21:33
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Ordu'da fındık hasadı başladı

Üreticilerin beklentisi fiyatların açıklanması

ORDU - Ordu'da bu yıl sahil kesimlerinde bazı üreticiler bahçelere girerek hasada başladı. Sıcak havadan dolayı hasatta zorlandıklarını belirten üreticiler, fiyatların açıklanmasını talep ettiler.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından olan fındık, bazı kesimlerde olgunlaştı. Altınordu ilçesinin Saraycık, Turnasuyu ve Kayabaşı Mahallelerinde, Perşembe ilçesinin sahil kesimlerinde erken olgunlaşan mahsullerini toplamak için sabahın erken saatlerinde bahçeye giren fındık üreticileri ve işçiler, yeni sezonun ilk hasadını yapmaya başladı. Üreticiler hava sıcaklıklarının hasadı zorlaştırdığını, fiyatların ise açıklanması gerektiğini söylediler.

"Geçen yıllara göre fındık daha güzel"

Saraycık Mahallesi'nde fındık hasadına başlayan Ömer Aksu, saat 07.00 itibarıyla bahçeye girerek hasada başladıklarını söyledi. Yağmur olmadığı sürece hasadın bu şekilde devam edeceğini söyleyen Aksu, "Sezon geçen yıllara göre güzel, fındık da randıman da güzel. Ancak fiyatlardaki belirsizlik tedirgin ediyor. Şimdiye kadar fiyatın açıklanması gerekiyordu. İnşallah iyi bir fiyat verilir diye düşünüyorum. Arazi yapısı engebeli, yağmur yağdığı dönemlerde fındık toplarken çok zorlanıyoruz. Sadece toplamak değil, sonrasında da bir sürü prosedürü var. Türkiye genelinde ilk olarak bizim mahalle toplamaya başlıyor. Biz yere düşmeden fındığı topluyoruz. Bu nedenle bizim buralarda erken başlanıyor" diye konuştu.

"Bu bizim geçim kaynağımız"

Fındık hasadı yapan Hatice Aksu ise, "Bu yıl çok şükür hasada başladık ancak fiyatların düşük olma ihtimali bizi endişelendiriyor. Hasat zor geçiyor, ailecek topluyoruz. Fındığımız az olduğu için kendi kendimize yetiyoruz. Bir yıl boyunca fındığı bekliyoruz, geçimimizi bununla sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sahil kesimlerine fındık harmana indi

Bazı üreticiler işçi alarak hasadını yaptıkları fındığı harmanlara getirdi. Üreticiler, fındıklarının erkenden olgunlaştığını, bu nedenle toplayıp harmana getirdiklerini belirtti.

Öte yandan oluşturulan komisyon tarafından yürütülen rekolte tespit çalışmalarına göre Türkiye genelinde bu yıl 738 bin 931 ton, Ordu'da ise 202 bin 41 ton fındık üretimi olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu'da Fındık Hasadı Başladı, Üreticiler Fiyat Açıklaması Bekliyor - Son Dakika

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