Ordu'da Fındık Hasadı Başladı, Üreticiler Fiyatların Açıklanmasını Talep Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ordu'da Fındık Hasadı Başladı, Üreticiler Fiyatların Açıklanmasını Talep Ediyor

Ordu\'da Fındık Hasadı Başladı, Üreticiler Fiyatların Açıklanmasını Talep Ediyor

Ordu'da sahil kesimlerinde bazı fındık üreticileri hasada başladı. Sıcak hava nedeniyle zorlanan üreticiler, fiyatların açıklanmasını istiyor. Üreticiler, fındığın bu yıl daha güzel olduğunu belirtirken, fiyat belirsizliği tedirginlik yaratıyor. Ordu'da bu yıl 202 bin 41 ton fındık üretimi bekleniyor.

01.08.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da bu yıl sahil kesimlerinde bazı üreticiler bahçelere girerek hasada başladı. Sıcak havadan dolayı hasatta zorlandıklarını belirten üreticiler, fiyatların açıklanmasını talep ettiler.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından olan fındık, bazı kesimlerde olgunlaştı. Altınordu ilçesinin Saraycık, Turnasuyu ve Kayabaşı Mahallelerinde, Perşembe ilçesinin sahil kesimlerinde erken olgunlaşan mahsullerini toplamak için sabahın erken saatlerinde bahçeye giren fındık üreticileri ve işçiler, yeni sezonun ilk hasadını yapmaya başladı. Üreticiler hava sıcaklıklarının hasadı zorlaştırdığını, fiyatların ise açıklanması gerektiğini söylediler.

"Geçen yıllara göre fındık daha güzel"

Saraycık Mahallesi'nde fındık hasadına başlayan Ömer Aksu, saat 07.00 itibarıyla bahçeye girerek hasada başladıklarını söyledi. Yağmur olmadığı sürece hasadın bu şekilde devam edeceğini söyleyen Aksu, "Sezon geçen yıllara göre güzel, fındık da randıman da güzel. Ancak fiyatlardaki belirsizlik tedirgin ediyor. Şimdiye kadar fiyatın açıklanması gerekiyordu. İnşallah iyi bir fiyat verilir diye düşünüyorum. Arazi yapısı engebeli, yağmur yağdığı dönemlerde fındık toplarken çok zorlanıyoruz. Sadece toplamak değil, sonrasında da bir sürü prosedürü var. Türkiye genelinde ilk olarak bizim mahalle toplamaya başlıyor. Biz yere düşmeden fındığı topluyoruz. Bu nedenle bizim buralarda erken başlanıyor" diye konuştu.

"Bu bizim geçim kaynağımız"

Fındık hasadı yapan Hatice Aksu ise "Bu yıl çok şükür hasada başladık ancak fiyatların düşük olma ihtimali bizi endişelendiriyor. Hasat zor geçiyor, ailecek topluyoruz. Fındığımız az olduğu için kendi kendimize yetiyoruz. Bir yıl boyunca fındığı bekliyoruz, geçimimizi bununla sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sahil kesimlerine fındık harmana indi

Bazı üreticiler işçi alarak hasadını yaptıkları fındığı harmanlara getirdi. Üreticiler, fındıklarının erkenden olgunlaştığını, bu nedenle toplayıp harmana getirdiklerini belirtti.

Öte yandan oluşturulan komisyon tarafından yürütülen rekolte tespit çalışmalarına göre Türkiye genelinde bu yıl 738 bin 931 ton, Ordu'da ise 202 bin 41 ton fındık üretimi olması bekleniyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Ordu, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Fındık Hasadı Başladı, Üreticiler Fiyatların Açıklanmasını Talep Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 15:28:32. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da Fındık Hasadı Başladı, Üreticiler Fiyatların Açıklanmasını Talep Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement