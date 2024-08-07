Ordu'da fındık hasadı tamamlandı, üreticiler ürünü patoza verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da fındık hasadı tamamlandı, üreticiler ürünü patoza verdi

Ordu\'da fındık hasadı tamamlandı, üreticiler ürünü patoza verdi

Ordu'da fındık hasadını tamamlayan üreticiler, ürünü patoza verme işlemine başladı. Sahil kesiminde bahçelerinde olgunlaşan ürünlerini aile bireyleri ya da tarım işçileriyle toplayan üreticiler, fındığı zurufundan daha kolay ayrılması için bir süre harmana sererek kuruttu. Üreticiler, kurutma işinde olduğu gibi imece usulü ile fındığı patoza verdi.

07.08.2024 12:42
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Ordu'da fındık hasadını tamamlayan üreticiler, ürünü patoza verme işlemine başladı.

Sahil kesiminde bahçelerinde olgunlaşan ürünlerini aile bireyleri ya da tarım işçileriyle toplayan üreticiler, fındığı zurufundan daha kolay ayrılması için bir süre harmana sererek kuruttu.

Üreticiler, kurutma işinde olduğu gibi imece usulü ile fındığı patoza verdi.

Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde ürününü patoza veren üretici Özgür Enginyurt, AA muhabirine, fındığı işçilere toplattığını söyledi.

Fındık hasadına ürünün erken olgunlaşması nedeniyle erken başladığını belirten Enginyurt, hava şartlarının da fındığın kuruması için elverişli olduğunu ifade etti.

Hasadın meşakkatli bir iş olduğunun altını çizen Enginyurt, her gün erken saatlerde bahçeye girerek akşam saatlerine kadar çalıştığını anlattı.

Enginyurt, ürününün harmanda kurumasının ardından patoza verme işlemine geçtiğini dile getirerek, "Bir süre daha zurufundan ayıklanan fındığı harmanda kuruttuktan sonra depolama işlemine geçeceğiz. Bu konuda zamanı iyi kullanmak istiyorum. Karadeniz'de hava şartları bazen istediğimiz gibi gitmeyebiliyor." dedi.

Üreticilerin fındığını patozda ayıklama işleminden geçiren 61 yaşındaki Bekir Akbaş ise günde ortalama 8 saat çalıştığını, zaman zaman bu sürenin uzayabildiğini söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır patozculuk yaptığını anlatan Akbaş, saat başına 3 bin lira aldığını ifade etti.

Akbaş, sahil kesimindeki harmanlarda çalıştıktan sonra eylüle doğru da orta ve yüksek kesimlerdeki üreticilerin fındığını patozda ayıklayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

ordu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da fındık hasadı tamamlandı, üreticiler ürünü patoza verdi - Son Dakika

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