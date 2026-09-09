Ordu'da fındık hasat filesi maliyetlerini yüzde 80 azaltıyor - Son Dakika
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Ordu'da fındık hasat filesi maliyetlerini yüzde 80 azaltıyor

Ordu\'da fındık hasat filesi maliyetlerini yüzde 80 azaltıyor
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Ordu'da fındık hasadında kullanılan file, eğimli arazilerde üreticilere kolaylık sağlarken maliyetleri yaklaşık yüzde 80 düşürüyor. 2026 TULİP dahil 262 üreticiye 25,20 milyon TL hibe verilirken, yeni başvurularla desteklenen üretici sayısının 425'e ulaşması bekleniyor.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, fındık hasadında kullanılan filenin özellikle eğimli arazilerde üreticilere önemli kolaylık sağladığını belirterek, "File kullanımıyla hasat maliyetleri yaklaşık yüzde 80 oranında azaltılabiliyor" dedi.

Ordu'da fındık hasadında kullanılan hasat filesinin, özellikle eğimli arazilerde üreticilerin işini kolaylaştırırken hasat maliyetlerini yaklaşık yüzde 80 oranında azaltabildiği bildirildi; 2022-2025 yılları arasında ilde 180 üreticiye 21,72 milyon TL hibe desteği sağlanırken, 2026 yılı Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu (TULİP) uygulamalarıyla birlikte desteklenen üretici sayısı 262'ye, toplam hibe tutarı ise yaklaşık 25,20 milyon TL'ye ulaştı.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi'nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYP) kapsamında fındık hasat filesi desteğinden yararlanan üretici İhsan Coşar'ın bahçesini ziyaret ederek hasada eşlik etti. Ay, özellikle eğimi fazla olan fındık bahçelerinde hasat filesinin önemli kolaylık sağladığını belirtti.

Maliyet yüzde 80 azalıyor

Hasat filesinin üreticilere sağladığı avantajlara dikkat çeken İl Müdürü Ay, file kullanımının hasat maliyetlerini yaklaşık yüzde 80 oranında azaltabildiğini söyledi. Fındığın doğrudan file üzerine düşmesi sayesinde toprakla temasının azaldığını ve ürün kalitesinin korunmasına katkı sağlandığını belirten Ay, uygulamanın aynı zamanda hasadın daha kısa sürede tamamlanmasına imkan verdiğini ifade etti. Ay, dalında olgunlaşan fındığın silkeleme yöntemiyle file üzerine alınabilmesinin yeni sürgün ve dalların zarar görmesini de azalttığını kaydetti. Bölgedeki yüksek nem şartları nedeniyle ürünün toprakla temasının azaltılmasının ve daha hızlı kurutulabilmesinin aflatoksin oluşma riskinin düşürülmesi açısından da önem taşıdığını söyledi.

Fındık hasat filesi için üreticilere sağlanan desteklere ilişkin bilgi veren Ay, 2022-2025 yıllarında KKYP kapsamında 180 üreticiye ait 4 bin 355 dekar alanda fındık hasat filesi uygulaması gerçekleştirildiğini, 43,44 milyon TL proje tutarı üzerinden yaklaşık 21,72 milyon TL hibe desteği sağlandığını açıkladı. 2026 yılı TULİP uygulamaları da dahil edildiğinde bugüne kadar 262 üreticiye ait 5 bin 105 dekar alanda fındık hasat filesi kullanımının desteklendiğini belirten Ay, toplam proje tutarının yaklaşık 48,40 milyon TL'ye, sağlanan hibe desteğinin ise yaklaşık 25,20 milyon TL'ye ulaştığını söyledi.

Hedef 425 üretici, 9 bin 105 dekar

2026 yılı KKYP kapsamında ayrıca 163 fındık hasat filesi başvurusu alındığını ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirten Ay, başvuruların tamamının uygun bulunması halinde yaklaşık 4 bin dekar ilave alanda fındık hasat filesi kurulacağını ifade etti. Bu kapsamda yaklaşık 48 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirilmesi ve 29 milyon TL civarında hibe desteği sağlanmasının öngörüldüğünü aktaran Ay, "2026 yılı başvurularının tamamının uygun bulunması halinde desteklenen üretici sayısının 425'e, fındık hasat filesi kullanılan alanın yaklaşık 9 bin 105 dekara, toplam proje tutarının yaklaşık 96,4 milyon TL'ye ve hibe tutarının yaklaşık 54,2 milyon TL'ye ulaşması beklenmektedir" şeklinde konuştu.

İhsan Coşar isimli fındık üreticisi ise aldığı destekle fındık hasadını güzel bir şekilde yaptıklarını ve bu yıl 3'üncü kez hasatlarını yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: İHA

Bayram Ay, Ekonomi, Tarım, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da fındık hasat filesi maliyetlerini yüzde 80 azaltıyor - Son Dakika

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