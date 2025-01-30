Ordu'da Hükümlüler Tarafından Üretilen 1500 Toplu Taşıma Durağı Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Hükümlüler Tarafından Üretilen 1500 Toplu Taşıma Durağı Kuruldu

Ordu\'da Hükümlüler Tarafından Üretilen 1500 Toplu Taşıma Durağı Kuruldu

Ordu'da, hükümlüleri sosyal hayata kazandırmak amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde, 19 ilçede 1500 adet toplu taşıma durağı montajı tamamlandı. Proje, hükümlülere meslek edindirme fırsatı sunarken, vatandaşlara da ulaşım konforu sağlamayı hedefliyor.

30.01.2025 14:53  Güncelleme: 14:54
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Ordu'da hükümlüleri sosyal hayata kazandırmak ve onların yeni meslek edinmelerini sağlamak için imzalanan protokol kapsamında mahkumlar tarafından imal edilen bin 500 adet toplu taşıma duraklarının montajı tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü ile imzalanan 'Hükümlüleri Sosyal Hayata Kazandırma' protokolü kapsamında, hükümlüler tarafından üretilen ve Ordu'nun 19 ilçesinde ilçe merkezleri ve birçok kırsal mahallede kurulumu yapılan duraklar hayatı kolaylaştırdı. Proje kapsamında imal edilen bin 500 adet durağın kurulumu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesince özellikle ihtiyaç duyulan noktalar temel alınarak yapılan çalışma ile vatandaşlar, ulaşım konforuna duraklardan başlama imkanı elde ederken, hükümlüler de bu sayede üretime kazandırılmış oluyor.

Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı durak birimi ekipleri, durak kurulumlarının yanı sıra levha duraklarda yenileme ve bakım onarım, il genelindeki duraklarda temizlik ve ayrıca durak dubalama ile zemin boyama işlemlerini de sürdürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Ulaşım, Hukuk, Yaşam, ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Hükümlüler Tarafından Üretilen 1500 Toplu Taşıma Durağı Kuruldu - Son Dakika

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