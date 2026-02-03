Ordu'da 'alım garantisi' ile kaz yetiştiriciliği büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ordu'da 'alım garantisi' ile kaz yetiştiriciliği büyüyor

Ordu\'da \'alım garantisi\' ile kaz yetiştiriciliği büyüyor
03.02.2026 12:08  Güncelleme: 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin alım garantisiyle desteklediği kaz yetiştiriciliği, üreticilerin güvenle bu alana yönelmesine neden oluyor. Yetiştiriciler, kazlarını uygun fiyatlarla kesip, satış yapma imkanı buluyor.

Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi'nin 'alım garantisi' vererek üreticileri desteklediği kaz yetiştiriciliğine ilgi artıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarım ve hayvancılık üretim çeşitlerini arttırarak üretici ve yetiştiricilerin farklı alanlardan ekonomik kazanç sağlaması amacıyla başlattığı projeler arasında yer alan kaz yetiştiriciliği giderek büyüyor. Üreticilerin büyük kısmı yetiştirdikleri kazları kendi belirledikleri fiyatlarla pazarlarken, ellerinde kalan kazlar için ise Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu 'alım garantisi' devreye giriyor, kazlar Büyükşehir Belediyesi tarafından alınıyor. Kazlarını hemen satmak istemeyen yetiştiriciler ise kesimini kanatlı kesimhanesinde yaparak, yine Büyükşehir Belediyesi'nin soğuk hava depolarına koyma imkanı buluyor.

"Alım garantisi ile pazarlama sorunumuz kalmadı"

Büyükşehir Belediyesi'nin alım garantisi verdiği ve 2025 yılı Nisan-Mayıs aylarında dağıttığı kaz civcivleri kesim aşamasına geldi. Fatsa ve Ünye ilçesinde farklı mahallelerde kaz yetiştiriciliğine başlayan üreticilerden Yunus Yılmaz ve Ertuğrul Doğan, kaz yetiştiriciliğine başlamalarındaki en önemli kriterin Büyükşehir Belediyesi'nin alım garantisi olduğunu belirtti.

"Bize fırsat ve güven verildi"

Kaz yetiştiricileri Yunus Yılmaz ve Ertuğrul Doğan, "Kaz yetiştiriciliğine başlamamızdaki en önemli etken ve bize güven veren şey Büyükşehir Belediyesi'nin civciv desteği ve özellikle de 'alım garantisi' vermesi oldu. Bu işlere severek başladık severek de sürdürüyoruz. Süreç içerisinde her anlamda destek aldık. Şimdi de kazlarımız yetişti ve kesim aşamasına geldi. Kazlarımızın uygun fiyata kesimi yapıldı. Biz kendimiz belli bir kısmını sattık. Geri kalanların da kesimini yaparak bir kısmını Büyükşehir'e verdik, bir kısmını da soğuk hava depolarına koyduk. Bize bu fırsatları vermesinin yanı sıra güven de veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah bu çalışmaları büyüterek devam ettireceğiz" ifadelerine yer verdiler. - ORDU

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da 'alım garantisi' ile kaz yetiştiriciliği büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:15:11. #7.11#
SON DAKİKA: Ordu'da 'alım garantisi' ile kaz yetiştiriciliği büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.