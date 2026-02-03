Ordu\'da \'alım garantisi\' ile kaz yetiştiriciliği büyüyor

Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi'nin 'alım garantisi' vererek üreticileri desteklediği kaz yetiştiriciliğine ilgi artıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarım ve hayvancılık üretim çeşitlerini arttırarak üretici ve yetiştiricilerin farklı alanlardan ekonomik kazanç sağlaması amacıyla başlattığı projeler arasında yer alan kaz yetiştiriciliği giderek büyüyor. Üreticilerin büyük kısmı yetiştirdikleri kazları kendi belirledikleri fiyatlarla pazarlarken, ellerinde kalan kazlar için ise Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu 'alım garantisi' devreye giriyor, kazlar Büyükşehir Belediyesi tarafından alınıyor. Kazlarını hemen satmak istemeyen yetiştiriciler ise kesimini kanatlı kesimhanesinde yaparak, yine Büyükşehir Belediyesi'nin soğuk hava depolarına koyma imkanı buluyor.

"Alım garantisi ile pazarlama sorunumuz kalmadı"

Büyükşehir Belediyesi'nin alım garantisi verdiği ve 2025 yılı Nisan-Mayıs aylarında dağıttığı kaz civcivleri kesim aşamasına geldi. Fatsa ve Ünye ilçesinde farklı mahallelerde kaz yetiştiriciliğine başlayan üreticilerden Yunus Yılmaz ve Ertuğrul Doğan, kaz yetiştiriciliğine başlamalarındaki en önemli kriterin Büyükşehir Belediyesi'nin alım garantisi olduğunu belirtti.

"Bize fırsat ve güven verildi"

Kaz yetiştiricileri Yunus Yılmaz ve Ertuğrul Doğan, "Kaz yetiştiriciliğine başlamamızdaki en önemli etken ve bize güven veren şey Büyükşehir Belediyesi'nin civciv desteği ve özellikle de 'alım garantisi' vermesi oldu. Bu işlere severek başladık severek de sürdürüyoruz. Süreç içerisinde her anlamda destek aldık. Şimdi de kazlarımız yetişti ve kesim aşamasına geldi. Kazlarımızın uygun fiyata kesimi yapıldı. Biz kendimiz belli bir kısmını sattık. Geri kalanların da kesimini yaparak bir kısmını Büyükşehir'e verdik, bir kısmını da soğuk hava depolarına koyduk. Bize bu fırsatları vermesinin yanı sıra güven de veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah bu çalışmaları büyüterek devam ettireceğiz" ifadelerine yer verdiler. - ORDU