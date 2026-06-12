Ordu kruvaziyer turizmine hazırlanıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kruvaziyer gemilerinin kente yanaşabilmesi amacıyla Altınordu Atatürk Rıhtımı'nda yürütülen uzatma çalışmaları devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen Altınordu Atatürk Rıhtımı Uzatma Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Kentin denizle olan bağını güçlendirmeyi amaçlayan proje ile birlikte kruvaziyer turizmine yönelik önemli bir altyapı oluşturuluyor. Çalışmalar kapsamında inşa edilen gümrük binasında birinci kat kolonlarının beton dökümü tamamlandı. Ekiplerin bir sonraki aşamada binanın tuğla imalatına başlaması planlanıyor.

Rıhtımın uzatma çalışmalarında da önemli ilerleme sağlandı. Mevcut uzunluğu 270 metre olan iskelenin 140 metre daha uzatılarak toplam 410 metreye çıkarılması hedeflenirken, proje kapsamında planlanan 72 kazığın tamamı çakıldı. Yeni oluşturulan 140 metrelik bölümün 82 metresinde ise döşeme ve beton imalatları tamamlandı. İskele bölümünde yer alan toplam 24 başlık kirişinin 16'sının beton dökümü gerçekleştirilirken, uzatma kısmındaki 90'lık kazıklar ile parmak iskelelerin kazık çakım işlemleri de tamamlandı. Ayrıca deniz içerisindeki beton yapıların korunması amacıyla tahkimat çalışmalarına başlandı.

Tamamlandığında Ordu'nun kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapmasına imkan sağlayacak proje sayesinde, deniz yoluyla kente gelecek yerli ve yabancı turist sayısının artırılması amaçlanıyor. Projenin, Ordu'nun doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sunması beklenirken, kent ekonomisine ve turizm sektörüne de önemli kazanımlar sağlaması öngörülüyor. - ORDU