Ordu kruvaziyer turizmine hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu kruvaziyer turizmine hazırlanıyor

Ordu kruvaziyer turizmine hazırlanıyor
12.06.2026 14:54  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Atatürk Rıhtımı'nı 410 metreye uzatarak kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Proje kapsamında gümrük binası ve iskele imalatlarında önemli ilerleme kaydedildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kruvaziyer gemilerinin kente yanaşabilmesi amacıyla Altınordu Atatürk Rıhtımı'nda yürütülen uzatma çalışmaları devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen Altınordu Atatürk Rıhtımı Uzatma Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Kentin denizle olan bağını güçlendirmeyi amaçlayan proje ile birlikte kruvaziyer turizmine yönelik önemli bir altyapı oluşturuluyor. Çalışmalar kapsamında inşa edilen gümrük binasında birinci kat kolonlarının beton dökümü tamamlandı. Ekiplerin bir sonraki aşamada binanın tuğla imalatına başlaması planlanıyor.

Rıhtımın uzatma çalışmalarında da önemli ilerleme sağlandı. Mevcut uzunluğu 270 metre olan iskelenin 140 metre daha uzatılarak toplam 410 metreye çıkarılması hedeflenirken, proje kapsamında planlanan 72 kazığın tamamı çakıldı. Yeni oluşturulan 140 metrelik bölümün 82 metresinde ise döşeme ve beton imalatları tamamlandı. İskele bölümünde yer alan toplam 24 başlık kirişinin 16'sının beton dökümü gerçekleştirilirken, uzatma kısmındaki 90'lık kazıklar ile parmak iskelelerin kazık çakım işlemleri de tamamlandı. Ayrıca deniz içerisindeki beton yapıların korunması amacıyla tahkimat çalışmalarına başlandı.

Tamamlandığında Ordu'nun kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapmasına imkan sağlayacak proje sayesinde, deniz yoluyla kente gelecek yerli ve yabancı turist sayısının artırılması amaçlanıyor. Projenin, Ordu'nun doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sunması beklenirken, kent ekonomisine ve turizm sektörüne de önemli kazanımlar sağlaması öngörülüyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Denizcilik, Altınordu, Ekonomi, Turizm, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu kruvaziyer turizmine hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarder Elon Musk’ın Orta Doğu’daki şirketleri İran’ın hedef listesinde Milyarder Elon Musk'ın Orta Doğu'daki şirketleri İran'ın hedef listesinde
Kayseri’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti olay kamerada Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti; olay kamerada
Morata’dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim Morata'dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
CHP Genel Merkezi’nde gazeteci ile danışman arasında ’Sarı zarf’ gerginliği CHP Genel Merkezi'nde gazeteci ile danışman arasında 'Sarı zarf' gerginliği

15:04
5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü 11 şüpheli gözaltında
5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü! 11 şüpheli gözaltında
14:51
Dolar dolu kutulardan lüks villaya Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
14:34
Dünya Kupası’nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı Listede Türkiye’den 2 yıldız var
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede Türkiye'den 2 yıldız var
14:09
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
13:42
Özgür Özel’den yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
13:14
Dervişoğlu’ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 15:10:46. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu kruvaziyer turizmine hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.