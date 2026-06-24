Ordu'da maviyemiş hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da maviyemiş hasadı başladı

Ordu\'da maviyemiş hasadı başladı
24.06.2026 11:12  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da alternatif gelir kaynağı olarak yaygınlaşan maviyemişte hasat sezonu başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, verilen desteklerle üretim kapasitesinin her yıl arttığını belirtti.

Ordu'da alternatif gelir kaynağı olarak yaygınlaşan maviyemişte hasat sezonu başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, verilen destekler ile üretim kapasitesinin her geçen yıl arttığını söyledi.

Altınordu ilçesinde üreticiler ilk ürünlerini toplamaya başlarken, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay da hasat yapılan bahçede incelemelerde bulundu. Kayabaşı Mahallesi'nde üretici Fırat Turan'a ait maviyemiş bahçesinde gerçekleştirilen hasat etkinliğinde, üretimin durumu ve yürütülen destekleme çalışmaları değerlendirildi.

Maviyemiş ve aronya üretiminin Ordu'da her geçen yıl geliştiğini belirten Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, bu ürünlerin fındığa ek gelir sağlayan önemli tarımsal faaliyetler arasında yer aldığını söyledi. Maviyemiş ve aronya üretiminin uygun arazilerde desteklendiğini ifade eden Ay, "Maviyemiş ve aronya ilimizde uygun arazilerde fındığın yanında ilave gelir getirici faaliyet olarak desteklediğimiz ürün grubunda yer almaktadır. Maviyemiş ve aronya birim alandan maksimum gelir getiren önemli iki tarımsal üründür. Bu hususta gerek Bakanlığımız kaynakları gerekse yerel kaynaklar kullanılarak birçok proje uyguluyoruz" dedi.

İlde son yıllarda maviyemiş ve aronya üretiminde önemli artış yaşandığını kaydeden Ay, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Aromatik Bitki Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere destek sağlandığını belirtti. Ay, "2025 yılı içerisinde üreticilerin gelir seviyelerini yükseltmek ve kullanılmayan tarım arazilerini yeniden üretime kazandırmak amacıyla proje hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda üreticilerimize örnek olması amacıyla 14 dekar maviyemiş bahçesi için 9 üreticimize 4 bin 200 adet fidan verilmiş ve damlama sulama sistemi kurulumu gerçekleştirilmiştir. 2026 yılında da 11 dekar alan için toplam 3 bin 300 adet maviyemiş fidanı alınması ve üreticilere verilmesi planlanmaktadır. Şu an ilçe müdürlüklerimizde ön başvurular alınmaktadır" diye konuştu.

"Üretim giderek artıyor"

Son 5 yılda önemli miktarda fidan dağıtımı gerçekleştirildiğini aktaran Ay, "Bakanlığımız, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP iş birliğiyle yürüttüğümüz projelerle ilimiz genelinde toplam 44 bin 100 adet maviyemiş fidanı ve 17 bin 500 adet aronya fidanı dağıtılmıştır. Yapılan bu çalışmalarla 26 dekar olan maviyemiş ve aronya alanımız 164 dekara çıkartılmıştır. 2025 yılında 20 ton maviyemiş, 5 ton aronya olmak üzere toplam 25 ton ürün elde edilmiştir. Bu rakamın 2026 yılında yeni bahçelerimizin de verime geçmesiyle birlikte 35-40 ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Yakın gelecekte üretimimizin 100 tonun üzerine çıkmasını hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bayram Ay, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da maviyemiş hasadı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Eski emniyet mensubunun feci ölümü Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

11:26
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
11:18
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek TFF, FIFA’ya şikayet etti anında yanıt geldi
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi
11:12
Ankara’daki operasyondan yeni detay Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
10:01
Fransa’da tarihin en sıcak günü 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 12:07:58. #7.13#
SON DAKİKA: Ordu'da maviyemiş hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.