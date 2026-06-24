Ordu\'da maviyemiş hasadı başladı

Ordu'da alternatif gelir kaynağı olarak yaygınlaşan maviyemişte hasat sezonu başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, verilen destekler ile üretim kapasitesinin her geçen yıl arttığını söyledi.

Altınordu ilçesinde üreticiler ilk ürünlerini toplamaya başlarken, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay da hasat yapılan bahçede incelemelerde bulundu. Kayabaşı Mahallesi'nde üretici Fırat Turan'a ait maviyemiş bahçesinde gerçekleştirilen hasat etkinliğinde, üretimin durumu ve yürütülen destekleme çalışmaları değerlendirildi.

Maviyemiş ve aronya üretiminin Ordu'da her geçen yıl geliştiğini belirten Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, bu ürünlerin fındığa ek gelir sağlayan önemli tarımsal faaliyetler arasında yer aldığını söyledi. Maviyemiş ve aronya üretiminin uygun arazilerde desteklendiğini ifade eden Ay, "Maviyemiş ve aronya ilimizde uygun arazilerde fındığın yanında ilave gelir getirici faaliyet olarak desteklediğimiz ürün grubunda yer almaktadır. Maviyemiş ve aronya birim alandan maksimum gelir getiren önemli iki tarımsal üründür. Bu hususta gerek Bakanlığımız kaynakları gerekse yerel kaynaklar kullanılarak birçok proje uyguluyoruz" dedi.

İlde son yıllarda maviyemiş ve aronya üretiminde önemli artış yaşandığını kaydeden Ay, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Aromatik Bitki Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere destek sağlandığını belirtti. Ay, "2025 yılı içerisinde üreticilerin gelir seviyelerini yükseltmek ve kullanılmayan tarım arazilerini yeniden üretime kazandırmak amacıyla proje hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda üreticilerimize örnek olması amacıyla 14 dekar maviyemiş bahçesi için 9 üreticimize 4 bin 200 adet fidan verilmiş ve damlama sulama sistemi kurulumu gerçekleştirilmiştir. 2026 yılında da 11 dekar alan için toplam 3 bin 300 adet maviyemiş fidanı alınması ve üreticilere verilmesi planlanmaktadır. Şu an ilçe müdürlüklerimizde ön başvurular alınmaktadır" diye konuştu.

"Üretim giderek artıyor"

Son 5 yılda önemli miktarda fidan dağıtımı gerçekleştirildiğini aktaran Ay, "Bakanlığımız, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP iş birliğiyle yürüttüğümüz projelerle ilimiz genelinde toplam 44 bin 100 adet maviyemiş fidanı ve 17 bin 500 adet aronya fidanı dağıtılmıştır. Yapılan bu çalışmalarla 26 dekar olan maviyemiş ve aronya alanımız 164 dekara çıkartılmıştır. 2025 yılında 20 ton maviyemiş, 5 ton aronya olmak üzere toplam 25 ton ürün elde edilmiştir. Bu rakamın 2026 yılında yeni bahçelerimizin de verime geçmesiyle birlikte 35-40 ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Yakın gelecekte üretimimizin 100 tonun üzerine çıkmasını hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı. - ORDU