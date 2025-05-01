Ordu\'da Tarım, Hayvancılık ve Fındık Fuarı Açıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 'Karadeniz Ordu Tarım, Hayvancılık ve Fındık Fuarı' açıldı.

Sahip olduğu yüksek tarım potansiyeli, il arazilerinin yarısına denk gelen tarım alanlarının büyüklüğü ve fındık başta olmak üzere tarımsal üretim çeşitliliği giderek artan Ordu, yeni bir fuara ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Fatsa ilçesindeki kapalı pazar alanında bu yıl ilki düzenlenen Ordu Tarım, Hayvancılık ve Fındık Fuarı, sektöre soluk aldırmayı hedefliyor. Fuarda, fındık ve hayvancılık alanında kullanılan yeni teknolojiler, her türlü makina, donanım, ürün ve hizmetler sergilenerek satışa sunulacak.

Fuarın açılışına, Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ve diğer ilgililer katıldı.

Prptokol üyeleri, fuar alanlarındaki stantları gezerek bilgi aldı. 100 firma ve 250'den fazla markanın yer alacağı fuar, 3 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. - ORDU