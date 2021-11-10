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Ordu'da üreticiye narenciye desteği - Son Dakika

Ordu'da üreticiye narenciye desteği

10.11.2021 15:21
Ordu'da üreticiye narenciye desteği

Ordu'da 'Narenciye Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında başlatılan çalışmalar kapsamında üreticilere 2 bin adet narenciye fidanı dağıtıldı.

Ordu'da 'Narenciye Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında başlatılan çalışmalar kapsamında üreticilere 2 bin adet narenciye fidanı dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Narenciye Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, Altınordu, Gülyalı ve Perşembe ilçelerindeki 35 üreticiye limon, mandalina ve portakaldan oluşan toplam 2 bin adet narenciye fidanı dağıtıldı.

Narenciye üretimi yaygınlaştırılacak

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, "İlimizin özellikle kıyı bölgelerinde limon, mandalina ve portakal gibi narenciye meyvelerinin genellikle bahçe kenarlarına, ev önlerine dikimi yapılmakta ve aile ihtiyacını karşılamakta iken kısmen küçük ölçekte de olsa özellikle Perşembe ilçesinde kapama bahçeler bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu bölgelerdeki uygun alanları narenciye üretimi için değerlendirerek birim alandan maksimum gelir getirecek ürünlerin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz" dedi.

Üreticiye destek sürecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in liderliğinde, tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin devam edeceğini belirten Ultav, "Bu meyveler hasat döneminin uzun olması, muhafazası, taşımaya uygunluğu, sanayi hammaddesi olması nedeniyle dünyada ve Türkiye'de, üretim, tüketim, endüstri ve ticarete konu olan ender meyvelerin oluşturduğu bir ürün grubudur. Büyükşehir Belediyemizce ilimizin iklim ve toprak özelliklerine uyum sağlayan ve ekonomik değeri olan bitkisel ürünlerin üretiminin yaygınlaştırılmasına verilen destekler artarak devam edecek" diye konuştu. - ORDU

Ordu'da üreticiye narenciye desteği
Ordu'da üreticiye narenciye desteği
Ordu'da üreticiye narenciye desteği

Büyükşehir Belediyesi, Narenciye, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da üreticiye narenciye desteği - Son Dakika Ekonomi


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