- Ordu'da yaşlıların sofrasına sıcak yemek

Ordu Büyükşehir Belediyesi, üreticiden aldığı ürünleri aşevinde pişirerek her gün bin yaşlı ve ihtiyaç sahibinin sofralarını bereketlendiriyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Buharalı Şakir Efendi Aşevinde pişirilen sıcak yemeklerle her gün bin ihtiyaç sahibi vatandaşın sofrasını bereketlendiriyor.

Evde kendi yemeğini pişiremeyen yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin günlük sıcak yemek ihtiyacını kurduğu aşevi ile karşılayan Büyükşehir Belediyesi, sofraları boş bırakmıyor. Hijyenik koşullarda aşevinde her gün düzenli olarak pişirilen sıcak yemekler, gıda mühendislerinin kontrollerinin ardından özenle paketlenerek ihtiyaç sahipleri için yola çıkarılıyor. 19 ilçede bulunan ortalama bin ihtiyaç sahibi vatandaşın her gün sofrasını dolduran yemekler, ekipler tarafından tek tek kapılar çalınarak teslim ediliyor.

Sofralara her gün sıcak yemek gidiyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Emine Ela Tekşen Karabulut, şehirde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda beslenmelerini sağlamak amacı ile özverili bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Karabulut şöyle konuştu:

"Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik koşullarda beslenmelerini sağlamak amacı ile özverili bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi olarak bir yıl önce açılan Buharalı Şakir Efendi Aşevimiz sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Bu zaman kadar aşevimizden 340 bin sıcak yemek hizmeti sağladık. Her gün ise düzenli olarak 19 ilçemizde bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza sıcak yemek imkanı veriyoruz. Hazırladığımız yemekler Alım Garantili Sözleşmeli Tarım Modelimizle üreticilerimizin ürünleri ile pişirilerek, gıda mühendisimizin onayı ve gerekli kontroller sağlandıktan sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz."

Tarladan sofraya

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in üretime teşvik etmek amacı ile başlattığı 'Alım Garantili Sözleşmeli Tarım Modeli' ile üreticilerden satın alınan ürünlerle her gün aşevinde sıcak yemekler pişiriliyor. Büyükşehir Belediyesinin alım garantisi ile kırsaldaki pek çok vatandaşın kazanca dönüştürdüğü ürünler aşevinde sıcak AŞ olarak her gün ortalama bin ihtiyaç sahibi vatandaşın sofrasını dolduruyor.