Ordu'da Yeşil Devrim: Tarımda Üreticilere Destek Projeleri - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Yeşil Devrim: Tarımda Üreticilere Destek Projeleri

Ordu\'da Yeşil Devrim: Tarımda Üreticilere Destek Projeleri

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tarım alanında 'yeşil devrim' yapıldığını ve üreticilere çeşitli destekler sağlandığını belirtirken, insanların doğdukları yerlerde doyması için çalıştıklarını vurguladı.

06.12.2024 12:27  Güncelleme: 12:29
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Büyükşehir Belediyesi olarak tarımda bir devrim yapıyoruz, bu devrimin adı yeşil devrimdir. Yeşil ekonomi ile ülkemiz ve şehrimizi daha da ileriye gitmiş olacak. Bu yeşil ekonomi sayesinde doğduğu yerde doyan insanlar olacağız" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak ve üreticilere ek gelir getirici faaliyetleri desteklemek amacıyla yaptığı DOKAP, Ordu İl Tarım Müdürlüğü iş birliğinde 25 ton 5'li karma yem, 3 ton ryegrass tohumu, 7 bin 500 adet mavi yemiş fidanı ve 25 bin metre damla sulama borusu desteğinde bulundu.

"İnsanlar doğdukları yerlerde doyacaklar"

Üreticileri destekleme programında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, nitelikli tarım alanında 'yeşil devrim' yaptıklarını belirterek, yeşil ekonomi sayesinde insanların artık doğduğu yerde doymuş olacaklarını kaydetti. Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak tarımda aslında bir devrim yapıyoruz, bu devrimin adı yeşil devrimdir. Yeşil ekonomi ile ülkemiz ve şehrimizi daha da ileriye gitmiş olacak. Bu yeşil ekonomi sayesinde doğduğu yerde doyan insanlar olacağız. Ordu bakıldığında çok nüfus veren bir şehir. İstanbul'da Ordulular 3. sırada yer alırlar. Ordu aslında arazi bakımında İstanbul'dan daha da büyük. Artık yanık gurbet türkülerini söylemeye gerek yok. Şehrimizin arazileri bizlere yeter. Son yıllarda yapılan tarımsal kalkınma ve üretimle gurbetten dönüşler arttı ve insanlar artık memleketlerine geri gelmeye başladılar" diye konuştu.

"Siz yeter ki üretin, satamadığınız her ürüne talibiz"

Tarımsal üretimi her zaman teşvik ettiklerinin altını çizen Başkan Güler, "Biz, dün olduğu gibi bugün de üretenin yanında yer aldık ve almaya da devam edeceğiz. Siz yeter ki üretin, biz sizin satamadığınızı almaya garanti veriyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak biz alım garantisi veriyoruz. Siz yeter ki üretin. Biz sizin satamadığınız her ürüne talibiz. Dolayısıyla ürettiğiniz bir malın dışarıda kalma ihtimali yok. Siz yeter ki gayret gösterin ve üretim yapın. Biz sizin dün olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye ve sizin yanınızda yer almaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Düşündük ve ürettik, şimdi ise yarışıyoruz"

Yakın bir tarihe kadar kapanma noktasına gelen tavuk işletmeciliğine verdikleri destekler ile bugün yılda 45 milyon adet yumurta üretildiğine dikkat çeken Başkan Güler, "Bize daha önce gülüyorlardı, 'tavukla-civcivle uğraşıyorsunuz' diye ancak gelinen noktada Ordu bu konuda söz sahibi olan şehirlerden biri oldu. Bu üretimle birlikte binlerce insan AŞ ve iş sahibi oldu. Ürettiğimiz bu yumurtaları da Türkiye'nin en büyük zincir mağazaları aracılığıyla vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Sadece yumurta satılmıyor bu mağazalarda Akkuş fasulyesi, Ordu peynirleri de satılıyor. Yani üretim yapınca karşılığını bir şekilde almış oluyoruz. Kısacası biz düşündük ürettik ve şimdide yarışıyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Ekonomi, Tarım, ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Yeşil Devrim: Tarımda Üreticilere Destek Projeleri - Son Dakika

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