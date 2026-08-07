Ordu'da Yeşil İvme Projesi Destekleri - Son Dakika
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Ordu'da Yeşil İvme Projesi Destekleri

Ordu\'da Yeşil İvme Projesi Destekleri
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DOKA, Ordu'da iki projeye 3.9 milyon lira destek sağladı; yeşil dönüşüm hedefleniyor.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından uygulanan "2026 Yılı Yeşil İvme Destek Programı" kapsamında Ordu'da destek almaya hak kazanan 2 proje için protokol imzalandı. Protokol kapsamında toplam 3 milyon 912 bin lira destek sağlanacak.

Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında yürütülen program çerçevesinde, fındık işleme süreçlerinde yüksek katma değerli üretime geçiş ve yeşil dönüşüm ile mobilya sektöründe kaynak tasarrufu ve yeşil dönüşümü hedefleyen 2 proje destek almaya hak kazandı. Projelere ilişkin protokol, Ordu Valiliği makamında Vali Muammer Erol başkanlığında düzenlenen törenle imzalandı.

Törende konuşan DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, programın imalat sanayinde verimlilik ve temiz üretim odaklı dönüşümün sağlanması ile turizm sektöründe çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Akpınar, teknik destek programı kapsamında firmaların mevcut durum analizlerinin yapıldığını, yeşil dönüşümü de kapsayan yol haritalarının oluşturulduğunu belirterek, TR90 Bölgesi'nde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin yeşil dönüşüm faaliyetlerinin desteklendiğini ifade etti.

Program kapsamında Ordu'da fındık işleme süreçlerinde yüksek katma değerli üretime geçiş ve yeşil dönüşüm projesine 1 milyon 826 bin 250 TL, mobilya sektöründe kaynak tasarrufu ve yeşil dönüşüm hedefleyen projeye ise 2 milyon 85 bin 774 TL olmak üzere toplamda 3 milyon 912 bin 24 TL hibe desteği sağlanacak.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Çevre, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Yeşil İvme Projesi Destekleri - Son Dakika

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