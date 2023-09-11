Kivide rekolte yarı yarıya düştü, bu yıl fiyatı pahalı olacak - Son Dakika

Kivide rekolte yarı yarıya düştü, bu yıl fiyatı pahalı olacak

Son Güncelleme: 11.09.2023 11:22

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu yıl kivide yüzde 50 rekolte kaybı olduğunu, fiyatların yüksek olabileceğini söyledi.

Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin yapıldığı Ordu'da, fındığın yanında üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan kivi geçen yıl ilde 8 bin ton üretildi. Bu yıl olumsuz hava şartları ve hastalıklar nedeniyle rekoltenin 3 bin 500 - 4 bin tona kadar düşebileceği belirtildi. Kivideki rekolte düşüşü bu yıl fiyatları olumsuz etkileyecek.

Kivide rekolte düştü, bu yıl fiyatlar pahalı olacak

"YÜKSEK KESİMLERDE YEMEK İÇİN BİLE KİVİ YOK"

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, geçen yıl rekoltenin yüksek, fiyatların düşük olduğunu söyledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle kivinin tozlaşma yapamadığını, geçen yıl 8 bin ton olan rekoltenin bu yıl 3 bin 500- 4 bin tona düşebileceğini söyleyen Uzunlar, "Bu ırmak ve deniz havzasında kivi var, yükseldikçe kivi yemeye bile bulunmuyor, rekoltede çok noksan var. Bir de kivide bu yıl bir hastalık çıktı, çoğu üreticinin kivisi kurudu" dedi.

Kivide rekolte düştü, bu yıl fiyatlar pahalı olacak

"FİYATLARIN YÜKSEK OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Uzunlar, kivinin az olduğu için kalitesinin çok yüksek olduğunu kaydederek, "Bu nedenle fiyatların yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Diğer illerdeki kivi üreticilerinde de rekolte kaybı var. Yalova, Çarşamba ve Mersin'de de durum aynı şekilde. Geçen yıl ucuza kivi satmıştık ancak bu yıl ucuza kivi yok" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Yalova, Ordu, Kivi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kivide rekolte yarı yarıya düştü, bu yıl fiyatı pahalı olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kivide rekolte yarı yarıya düştü, bu yıl fiyatı pahalı olacak - Son Dakika
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