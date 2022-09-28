"Ordu melocan kavurması" coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
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"Ordu melocan kavurması" coğrafi işaretle tescillendi

28.09.2022 15:12
"Ordu melocan kavurması" coğrafi işaretle tescillendi

Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden "Ordu melocan kavurması"na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden "Ordu melocan kavurması"na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının girişimleriyle Ordu melocan kavurmasının, Türk Patent ve Marka Kurumunun 11 Eylül 2022 tarihli kararıyla coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği belirtildi.

Ordu melocan kavurmasının coğrafi işaret almasının ardından il genelindeki coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısının 10'a çıktığı aktarılan açıklamada, daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu ve Ordu sakarca mıhlamasının tescillendiği kaydedildi.

Açıklamada, melocanın, ormanlık arazilerin çalılık bölgelerinde doğal yetişen sarılıcı, tırmanıcı, dikenli ve çok yıllık bir bitki olarak bilindiği belirtilerek, bitkinin, nisan-mayıs aylarında başlayıp eylül sonuna kadar devam eden dönemde hasat edilen genç sürgün uçlarının taze, konserve veya salamura olarak kullanıldığı bildirildi.

Ordu melocan kavurmasının geçmişinin ise Osmanlı dönemine dayandığına işaret edilen açıklamada, "Genellikle ana yemeğin yanında tüketilmesine rağmen ana yemek olarak da yenilebiliyor. Melocan kavurması ayrıca Ordu'da bahar aylarında düzenlenen festival ve şenliklerde yoğun ilgi gören yemeklerin arasında ilk sırada yer alıyor." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Eylül, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Ordu melocan kavurması' coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika

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