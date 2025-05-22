Ordu Ticaret Borsası, 9. Sıraya Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu Ticaret Borsası, 9. Sıraya Yükseldi

Ordu Ticaret Borsası, 9. Sıraya Yükseldi
22.05.2025 16:44
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Ordu Ticaret Borsası, 65 trilyon TL işlem hacmiyle 2024'te Türkiye'de 9. sırada yer aldı.

Ordu Ticaret Borsası, 2024 yılında 65 trilyon TL'lik işlem hacmiyle Türkiye genelinde 9. sıraya yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan 2024 yılı 'Faaliyet Raporu'nda, Türkiye genelindeki 113 ticaret borsasının işlem hacmine göre sıralaması açıklandı. Ordu Ticaret Borsası, 65 trilyon TL'lik işlem hacmiyle Türkiye genelinde 9. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Ordu Ticaret Borsası, 2023 yılına göre işlem hacmini yüzde 73,18 oranında artırarak dikkat çekici bir büyüme gerçekleştirdi. Türkiye genelindeki ticaret borsalarının toplam işlem hacmi 2,7 katrilyon TL olarak kaydedilirken, Ordu Ticaret Borsası bu toplam içinde yüzde 2,4'lük payıyla öne çıktı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, "Bu veriler, doğru stratejilerin ve iş dünyamızın dinamizminin bir göstergesidir. Ordu Ticaret Borsası olarak Karadeniz Bölgesi'ndeki lider konumumuzu sürdürmeye devam ediyoruz. Emeği geçen tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kahraman, Ordu'nun ekonomik potansiyelinin her geçen gün daha da arttığını ifade ederek, sonraki dönemde de üretim, yatırım ve ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu Ticaret Borsası, 9. Sıraya Yükseldi - Son Dakika

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