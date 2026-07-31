Ordulu iş insanları, fındık kabuğundan aktif karbon üretecek tesisi inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordulu iş insanları, fındık kabuğundan aktif karbon üretecek tesisi inceledi

Ordulu iş insanları, fındık kabuğundan aktif karbon üretecek tesisi inceledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Sıla Günleri kapsamında İstanbul’dan gelen Ordulu iş insanlarına yapımı devam eden Aktif Karbon Üretim Tesisi’ni tanıtarak, projenin son durumu ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Sıla Günleri kapsamında İstanbul'dan gelen Ordulu iş insanlarına yapımı devam eden Aktif Karbon Üretim Tesisi'ni tanıtarak, projenin son durumu ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Fındık kabuğundan yüksek katma değerli aktif karbon üretimi gerçekleştirecek tesisin tamamlanmasıyla birlikte çevre, sağlık, enerji ve su arıtma başta olmak üzere birçok alanda kullanılacak yerli üretimin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tesiste yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen misafirlerine yatırımın geldiği son aşama ve üretim hedefleri hakkında bilgi verdi. Yatırımın, Ordu ve Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Güler, katma değerli üretime önemli katkı sağlayacağını da ifade etti. Tesisi gezen Ordulu iş insanları da yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek üretim süreci ve projenin ulaştığı aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin vizyon projeleri arasında yer alan Aktif Karbon Üretim Tesisi'nin tamamlanmasıyla birlikte Ordu'nun sanayi altyapısına katkı sunması, katma değerli üretimi artırması ve yeni istihdam alanları oluşturması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Yerel Haberler, İstanbul, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordulu iş insanları, fındık kabuğundan aktif karbon üretecek tesisi inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi
Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan şarkıcı Hayko Cepkin’e tepki AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan şarkıcı Hayko Cepkin'e tepki
Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler
İzmit Belediye Başkan Vekilliğine Lütfü Obuz seçildi İzmit Belediye Başkan Vekilliğine Lütfü Obuz seçildi
Kırklareli’nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı Kırklareli'nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

15:43
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
14:55
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
14:48
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
14:03
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
13:48
Göç krizi büyüyor Meloni’den İspanya’ya Schengen resti
Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 16:25:30. #7.13#
SON DAKİKA: Ordulu iş insanları, fındık kabuğundan aktif karbon üretecek tesisi inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.