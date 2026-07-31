Ordulu iş insanları, fındık kabuğundan aktif karbon üretecek tesisi inceledi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Sıla Günleri kapsamında İstanbul'dan gelen Ordulu iş insanlarına yapımı devam eden Aktif Karbon Üretim Tesisi'ni tanıtarak, projenin son durumu ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Fındık kabuğundan yüksek katma değerli aktif karbon üretimi gerçekleştirecek tesisin tamamlanmasıyla birlikte çevre, sağlık, enerji ve su arıtma başta olmak üzere birçok alanda kullanılacak yerli üretimin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tesiste yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen misafirlerine yatırımın geldiği son aşama ve üretim hedefleri hakkında bilgi verdi. Yatırımın, Ordu ve Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Güler, katma değerli üretime önemli katkı sağlayacağını da ifade etti. Tesisi gezen Ordulu iş insanları da yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek üretim süreci ve projenin ulaştığı aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin vizyon projeleri arasında yer alan Aktif Karbon Üretim Tesisi'nin tamamlanmasıyla birlikte Ordu'nun sanayi altyapısına katkı sunması, katma değerli üretimi artırması ve yeni istihdam alanları oluşturması hedefleniyor.