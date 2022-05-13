Ören Mahallesinde Tarla Günü - Son Dakika
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Ören Mahallesinde Tarla Günü

13.05.2022 16:58
Ören Mahallesinde Tarla Günü

Milas Ören Mahallesinde üretici Salih Kuray'ın tarlasında Yem Bitkileri Projesi çerçevesinde yetiştirilen lenox hasadı yapıldı.

Milas Ören Mahallesinde üretici Salih Kuray'ın tarlasında Yem Bitkileri Projesi çerçevesinde yetiştirilen lenox hasadı yapıldı.

Proje çerçevesinde Muğla geneli toplam 6 bin 850 dekar alana ekilen 39 ton yem bitkisi tohumu dağıtılmış, bunun 6 bin 850 kg tohum dağıtımı Milas İlçesinde yapılarak, Bin 850 dekar alan ekildiği açıklandı.

Tarla günüde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Yöre hayvancılığına destek olması hedeflediğimiz projemizle kuraklığa dayanıklı çeşitleri ve bölgemize uygun yüksek katma değerli ürünlerin yaygınlaştırılmasını amaçladık. Kuraklığa dayanıklı hayvancılıkta yüksek kaliteli yem olan lenox aynı zamanda sarı çiçekleriyle arılar için polen ve nektar kaynağı" dedi. - MUĞLA

Ören Mahallesinde Tarla Günü
Ören Mahallesinde Tarla Günü
Ören Mahallesinde Tarla Günü
Ören Mahallesinde Tarla Günü

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Tohum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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