Orhaneli\'de 13 bin 500 dekarlık alana modern sulama yatırımı

04.05.2026 10:41  Güncelleme: 10:42
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hayata geçirilen kapalı sistem sulama projeleri kapsamında yürütülen çalışmalar yerinde incelendi. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Orhaneli ve çevresindeki toplam 13 bin 500 dekar tarım arazisinin modern kapalı sistem sulama hattına kavuşacağı belirtildi.

Sahadaki inceleme programına AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Orhaneli Kaymakamı Muhammet Furkan Tuna, DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, AK Parti Bursa İl Başkan Vekilleri, AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Serdar Başak, yüklenici firma yetkilileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Orhaneli Ovası başta olmak üzere Kusumlar, Serçeler, Sadağı, Çöreler, Deliballılar ve Akçabük mahallelerini kapsayan projelerle bölgedeki tarımsal üretimin daha verimli hale gelmesinin hedefleniyor.

Projeler kapsamında toplam 52 bin 500 metre uzunluğunda, farklı çaplarda PE100 boru hattı döşeneceği belirtilirken, modern sulama sistemleri sayesinde hem su tasarrufu sağlanacağı hem de üreticilerin ve çiftçilerin sulama konusunda önemli kolaylık elde edeceği vurgulandı.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır yaptığı açıklamada, projeye destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve DSİ yetkililerine teşekkür ederek yatırımların Orhaneli'ne ve bölge çiftçisine hayırlı olması temennisinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Bursa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
