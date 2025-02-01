Orhangazi\'de BESAŞ Fabrika Satış Mağazası Açıldı

Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenilir gıdaya daha kolay ulaşabilmesi amacıyla Orhangazi'de hizmete açtığı BESAŞ Fabrika Satış Mağazası, ilk gününde büyük ilgi gördü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Hem üreticilerimize destek oluyoruz hem de tüketiciye sağlıklı, ekonomik ve kaliteli ürünü sunuyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikalarından birisine sahip olan BESAŞ aracılığıyla Bursa'daki tüm vatandaşlara ulaşabilmek ve kaliteli ürünlerini uygun fiyata sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'da 500'den fazla bayi ile hizmet veren BESAŞ, unlu mamullerin yanında süt ve et ürünlerine de vatandaşın güvenle ulaşmasını sağlıyor. BESAŞ tarafından Gemlik ve Mudanya'nın ardından Orhangazi'de düzenlenen törenle fabrika satış mağazası hizmete açıldı. Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna Çakır, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Orkun Gazioğlu, BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, daire başkanları, iştiraklerin yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Üreticiye destek, halka hizmet

Orhangazililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. 17 ilçeye eşit ve adaletli hizmeti götürmek için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Bozbey, tüm belediye başkanlarıyla birlikte Bursalılara hizmet götüreceklerini belirtti. BESAŞ'ın sadece ekmek üretmediğini ifade eden Bozbey, "Göreve geldikten sonra BESAŞ'ı yavaş yavaş tanzim satış mağazalarına dönüştürmeye, içerisindeki ürünleri çoğaltmaya başladık. Bu ürünler içerisinde kendi ürettiklerimize ve kooperatiflerimizin ürettiklerine öncelik verdik. Dağ yöresindeki tesislerimizde ürettiğimiz peyniri, sütü, yoğurdu, ayranı halkımızla buluşturuyoruz. Hem üreticilerimize destek oluyoruz hem de tüketiciye sağlıklı, ekonomik ve kaliteli ürünü sunuyoruz" diye konuştu.

"Ürün çeşitliliğini artıracağız"

Bursalı üreticilerden aldıkları et ürünlerine de raflarda yer verdiklerini hatırlatan Başkan Bozbey, "Bursa'nın ürünleri öncelikli olmak üzere ürün çeşitliliğini artıracağız. Gemlik zeytini, Gedelek turşusu gibi ürünleri mağazalarımızla bulacaksınız. Karakılçık gibi buğday tohumlarını dağ yöremizde ücretsiz dağıtıyor ve ekimini sağlıyoruz. Alım garantisi veriyoruz. Bursalılara sağlıklı ekmek olarak ulaştırıyoruz. Amacımız halkımızın sağlıklı bireyler olarak yaşam sürmesini sağlamaktır. Önümüzdeki yıllarda Bursa çok önemli bir markasını, vatandaşlarımızın sahip çıkması sayesinde kazanmış olacak. Fabrika satış mağazamız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Orhangazili muhtarlar ve esnaflarla da bir araya gelerek Yeni Sanayi Sitesi ile ilgili çözüm önerilerini anlatan Başkan Bozbey, bu konuyu da birlikte çözeceklerini söyledi. Otobüs terminali alanında da çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Başkan Bozbey, sarı otobüslerle ilgili görüşmeleri sürdürdüklerini, esnafı mağdur etmeden birlikte çözüm üreteceklerini belirtti.

CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna Çakır ise, BESAŞ'ın ilçeye kazandırılmasından büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti. BESAŞ'ın sadece ekmek satış mağazası olmadığını, aynı zamanda CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getiren Çakır, bu konuda emeği geçen Başkan Bozbey'e ve BESAŞ'a teşekkür etti.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, BESAŞ için uzun yıllardır mücadele verdiklerini söyledi. Orhangazi'ye BESAŞ Fabrika Satış Mağazası'nın kazandırılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Aydın, Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Bozbey ve beraberindekiler, BESAŞ Fabrika Satış Mağazası'nı gezerek bilgi aldı. Daha sonra tezgaha geçen Başkan Bozbey, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. BESAŞ Satış Mağazası'nın Orhangazi'ye kazandırılmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Başkan Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA