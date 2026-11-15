Orman Genel Müdürü Karacabey, 10 Orman Okulunu 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Orman Genel Müdürü Karacabey, 10 Orman Okulunu 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyor

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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 10 Orman Okulunun 81 ilin tamamına yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. Karacabey, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 2026 yangın dönemi öncesinde yaklaşık 40 bin öğretmene eğitim verildiğini kaydetti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman Okullarının 81 ilin tamamına yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen işbirliği kapsamında 2026 yılı yangın dönemi öncesinde yaklaşık 40 bin öğretmene eğitim verildi." ifadelerini kullandı.

OGM'den Karacabey'in COP31 katılımına ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumda, iklim değişikliğiyle mücadelede eğitimin önemi, çocukların ve gençlerin katılımı ile uluslararası işbirliği olanakları ele alındı.

Oturumda konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ormanların korunmasında erken yaşta kazanılan doğa bilincinin önemini belirterek, "Bilmeyen koruyamaz. Bir çocuğun ormanı tanıması, orada yaşayan canlıları fark etmesi, suyla ve toprakla kurduğu ilişkiyi anlaması gerekiyor. Ormanı tanıdıkça, kendi hayatındaki yerini de kavrıyor. Koruma bilinci böyle gelişiyor." ifadelerini kullandı.

"200 bin öğrenciye orman ve doğa eğitimi verildi"

Türkiye genelinde bugün itibarıyla 10 Orman Okulunun faaliyet gösterdiğini bildiren Karacabey, bu okullarda bugüne kadar 45 bin öğrenciye ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Orman parkları, fidanlıklar ve diğer ormanlık alanlarda gerçekleştirilen eğitimlerle birlikte toplam 200 bin öğrenciye ulaşıldığına dikkati çeken Karacabey, şunları kaydetti:

"Orman Okullarının 81 ilin tamamına yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen işbirliği kapsamında 2026 yılı yangın dönemi öncesinde yaklaşık 40 bin öğretmene eğitim verildi."

Karacabey, Orman Okulları ve üniversitelerdeki orman topluluklarını buluşturacak uluslararası işbirliği ağı oluşturulmasını önererek, doğa eğitimi alanındaki deneyimlerin ülkeler arasında paylaşılmasının önemini vurguladı.

Orman Okullarında doğayı deneyimleyerek öğreniyorlar

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Orman Okulları, 7–14 yaş grubundaki çocukların orman ekosistemini doğrudan deneyimleyerek tanımasını sağlıyor.

Çocuklar, biyolojik çeşitlilik, orman yangınlarının önlenmesi, erozyon, iklim değişikliği, fidan yetiştirme ve doğanın korunması gibi konuları oyun, gözlem, deney ve atölye çalışmalarıyla öğreniyor.

Eğitimler yalnızca Orman Okullarında değil, orman parklarında, fidanlıklarda ve doğal orman alanlarında da gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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