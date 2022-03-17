"Orman Vatandır Çanakkale Ruhu" filminin gösterimi yapıldı - Son Dakika
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"Orman Vatandır Çanakkale Ruhu" filminin gösterimi yapıldı

17.03.2022 16:44
"Orman Vatandır Çanakkale Ruhu" filminin gösterimi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) desteğiyle hazırlanan "Orman Vatandır Çanakkale Ruhu" belgesel filminin gala gösterimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) desteğiyle hazırlanan "Orman Vatandır Çanakkale Ruhu" belgesel filminin gala gösterimi yapıldı.

OGM Konferans Salonu'ndaki gösterime, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan yardımcıları Fatih Metin, Akif Özkaldı ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, filmin yapımcı ve oyuncu kadrosu katıldı.

Ülke genelinde yarın vizyona girecek filmde, orman yangınlarına karşı kahramanca mücadele eden ormancılar, Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlıklarla paralel bir şekilde işlendi.

Filmde, 1994'te Çanakkale'deki orman yangınında alevlerin arasında kalarak şehit olan Talat Göktepe'nin hayatını ve olay günü yaşadıklarını anlatan bölüm de yer alıyor.

Filme Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Tufan Gündüz, sanat tarihçisi Yusuf Kartal, güvenlik uzmanı Bülent Orakoğlu, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Taşdemir, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve diğer yetkililer de röportajlarıyla katkıda bulundu.

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Çanakkale, Karacabey, Belgesel, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' filminin gösterimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Orman Vatandır Çanakkale Ruhu" filminin gösterimi yapıldı - Son Dakika
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