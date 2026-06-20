Ormangülü Ürünleri için Tüketici Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ormangülü Ürünleri için Tüketici Uyarısı

20.06.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanlığı, ormangülü içeren ürünlerin güvenilir olmadığını belirtti ve tüketicileri uyardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, içeriğinde ormangülü (Rhododendron spp.) bulunduğu belirtilen ürünlerle ilgili olarak tüketiciyi uyardı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında Karadeniz Bölgesi'nde doğal olarak yetişen ve halk arasında orman gülü veya komar olarak bilinen Rhododendron türlerine ait çiçeklerin, reçel ve benzeri ürünlerin hazırlanmasında kullanıldığına ilişkin paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Doğada yetişen bitkilerin gıda olarak kullanımının, bitkinin türüne, kullanılan kısmına, hazırlanma şekline ve tüketim miktarına göre farklılık gösterdiğine dikkatin çekildiği açıklamada, bir bitkinin doğal ortamda yetişmesinin, yöresel olarak bilinmesinin tek başına o bitkinin gıda olarak güvenilir şekilde kullanılabileceği anlamına gelmediği vurgulandı.

Açıklamada, ???????Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu tarafından hazırlanan "Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Listesi"nde ve Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği'nde Rhododendron türlerinin bulunmadığına işaret edildi.

Ormangülü meyvesinin güvenilirliğine dair Tarım ve Orman Bakanlığınca değerlendirme yapılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi değerlendirmesi ve bu konudaki diğer literatür bilgileri incelendiğinde, bu bitkinin güvenilir olmadığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, içeriğinde orman gülü-komar çiçeği bulunduğu belirtilen reçel, şurup, macun, çay ve benzeri ürünlerin satın alınmaması ve tüketilmemesi gerekmektedir. Şüpheli ürün ve satışlara ilişkin bildirimlerin, Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması'nda yer alan 'Çek-Gönder' özelliği üzerinden fotoğraf ve konum bilgisi eklenerek yapılması mümkündür."

Kaynak: AA

Ekonomi, Sağlık, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ormangülü Ürünleri için Tüketici Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihara kalkışan şahsı son anda kurtardı İntihara kalkışan şahsı son anda kurtardı
Bursa’da 20 milyon TL’lik dehşet ortağını vurduğu silahla yaşamına son verdi Bursa'da 20 milyon TL'lik dehşet; ortağını vurduğu silahla yaşamına son verdi
Küçükçekmece’de sitedeki binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle 12 kişi hastaneye kaldırıldı Küçükçekmece'de sitedeki binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle 12 kişi hastaneye kaldırıldı
Inter, Cristian Chivu ile yola devam dedi Inter, Cristian Chivu ile yola devam dedi
Kütahya’da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı Kütahya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
İki porsiyon et dönere servet ödedi İki porsiyon et dönere servet ödedi

17:55
Görüşme ilk kez açıklandı A Milli Takım’dan Conte bombası
Görüşme ilk kez açıklandı! A Milli Takım'dan Conte bombası
17:37
Seferihisar Belediyesi’nde rüşvet havuzu patladı: İtirafçı gazeteci deşifre etti
Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı: İtirafçı gazeteci deşifre etti
17:28
Ahmet Çakar’dan olay iddia: Bahis soruşturmasındaki 4 milli futbolcunun isimlerinin baş harflerini verdi
Ahmet Çakar'dan olay iddia: Bahis soruşturmasındaki 4 milli futbolcunun isimlerinin baş harflerini verdi
17:11
Barış Alper’den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
16:21
İran “Hürmüz Boğazı’nı kapattık“ dedi, ABD görüşme için tarih verdi
İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRGEV’in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuştu: Akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuştu: Akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 18:12:53. #7.13#
SON DAKİKA: Ormangülü Ürünleri için Tüketici Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.