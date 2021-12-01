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Örselli'de dokumatezgahları kuruldu, üretim başladı - Son Dakika

Örselli'de dokumatezgahları kuruldu, üretim başladı

01.12.2021 17:44
Örselli'de dokumatezgahları kuruldu, üretim başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor' projesi kapsamında Örselli Mahallesi'nde kurulan halı dokuma atölyesinin açılışı yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor' projesi kapsamında Örselli Mahallesi'nde kurulan halı dokuma atölyesinin açılışı yapıldı. Üç kurum tarafından ortaklaşa yürütülen projede kadınlar dokuma tezgahının başına geçerek, geleneksel Yuntdağı halısının üretimine başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor' projesi kapsamında Örselli Mahallesi'nde halı atölyesinin açılışı gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Yunt-Der Başkan Yardımcısı Halil Selcen, Örselli Mahalle Muhtarı Halil Mezik katıldı. Hayırlı olsun dilekleriyle yapılan kurdele kesiminin ardından, katılımcılar atölyede üretim yapan kadınları ziyaret etti.

Proje hakkında bilgi verdi

Proje hakkında bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladığımız projemizle Zafer Kalkınma Ajansından 1 milyon 70 bin TL destek kazandık. Kazanılan bu destekle Yuntdağı bölgesinde kurduğumuz halı dokuma atölyesinde 3 kurumun işbirliğiyle de el halısı dokuma kursu açtık. Atölyemizde, yaklaşık 18 kadınımız hizmet alıp, kök boyalarla yapılan iplerle halı dokuyorlar. Bu projemizin bir ayağı. Bunun bir diğer ayağı da Manisa Merkez, Soma, Akhisar, Alaşehir gibi ilçelerimizde 6 üretici kooperatifimize destek veriyoruz. İnşallah ileriki zamanda buradaki arkadaşlarımıza istihdam sağlayarak sürdürülebilirliği sağlamak istiyoruz" dedi. - MANİSA

Örselli'de dokumatezgahları kuruldu, üretim başladı
Örselli'de dokumatezgahları kuruldu, üretim başladı
Örselli'de dokumatezgahları kuruldu, üretim başladı
Örselli'de dokumatezgahları kuruldu, üretim başladı
Örselli'de dokumatezgahları kuruldu, üretim başladı
Örselli'de dokumatezgahları kuruldu, üretim başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Manisa, Fırat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Örselli'de dokumatezgahları kuruldu, üretim başladı - Son Dakika Ekonomi


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