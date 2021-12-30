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ORSİAD Başkanı Çamur: "Yeni yılda beklentimiz fiyat istikrarı ve değerinde kur" - Son Dakika

ORSİAD Başkanı Çamur: "Yeni yılda beklentimiz fiyat istikrarı ve değerinde kur"

30.12.2021 12:41
ORSİAD Başkanı Çamur: "Yeni yılda beklentimiz fiyat istikrarı ve değerinde kur"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, bu yılın ekonomik açıdan zorluklarla geçtiğini belirterek, "Buna rağmen ekonomimiz büyümeye devam etti, edecek.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, bu yılın ekonomik açıdan zorluklarla geçtiğini belirterek, "Buna rağmen ekonomimiz büyümeye devam etti, edecek. Yeni yılda beklentimiz, fiyat istikrarı ve değerinde kur." ifadesini kullandı.

Çamur, yazılı açıklamasında, 2021 yılındaki gelişmeleri değerlendirerek gelecek yıla ilişkin beklentilerini aktardı.

Kurdaki dalgalanmanın yol açtığı sıkıntılardan fazlasıyla etkilendiklerini vurgulayan Çamur, tedarik zincirindeki kırılma, ham madde, lojistik, konteyner, navlun krizlerinin üretimi sekteye uğrattığını bildirdi.

Çamur, dünya ticaretinde yaşanan ve ülkeyi de etkileyen bu krizlerin ilave tedbirler alınmadığı takdirde 2022'de devam edeceğine dikkati çekerek, "Ülkemizdeki kur artışının özellikle ana girdi maddeleri ithal olan sektörlere yansıması da malumunuzdur. İthalata dayalı ihracat yapan sektörlerde döviz kurundaki artışların maliyetleri artırması kaçınılmaz olmuştur. Böyle bir tabloda enflasyonda da artış önlenemez." değerlendirmesinde bulundu.

"Bankalar, yeni yılda reel sektörü rahatlatacak adımlar atmalı"

Türk ihracatçısının bu koşullarda dahi Avrupa'ya yakınlık, güçlü lojistik altyapı ve maliyet avantajları sayesinde tedarikte Çin'in alternatifi ülkelerden biri olmayı başardığını vurgulayan Çamur, şunları kaydetti:

"İhracatta kasım ayı sonu itibarıyla yıllık 221 milyar dolara ulaşmak bu koşullarda gerçek bir rekordur. Ülkemiz ekonomisi, salgının başladığı tarihten itibaren üst üste 5 çeyrek büyümüş, bu yılın 3 çeyreğinde büyümeye devam etmiş, 2021 yılını yüksek ihtimalle çift haneli bir büyümeyle kapatmaya hazırlanmaktadır. Bu da özellikle ihracatçımızın gücünün, onlara duyulan güvenin bir sonucudur."

Çamur, ticari kredilerde yüksek faiz sorununun yatırım, üretim, istihdam önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam ettiğini belirterek, "Yüzde 30'lara varan faiz oranları kabul edilemez, bunun altından kalkılamaz. Yeni yılda bankaların yüksek faiz konusunda reel sektörü rahatlatacak adımlar atması şarttır. Buna rağmen ekonomimiz büyümeye devam etti, edecek. Yeni yılda beklentimiz, fiyat istikrarı ve değerinde kur." ifadelerini kullandı.

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Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Organize Sanayi Bölgesi, Hamster Coin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ORSİAD Başkanı Çamur: 'Yeni yılda beklentimiz fiyat istikrarı ve değerinde kur' - Son Dakika Ekonomi


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