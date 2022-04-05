Orta Karadeniz'deki organize sanayi bölgeleri cazip hale getirilecek - Son Dakika

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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), hayata geçirdiği mali destek programı sayesinde bölgedeki organize sanayi bölgelerini (OSB) cazip hale getirecek.

OKA tarafından hayata geçirilen Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Amasya, Çorum, Tokat ve Samsun'da 15 OSB'de uygulanacak 15 projeyle, su, elektrik, ulaşım ve güvenlik gibi altyapı hizmetleri yenilenecek.

OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, AA muhabirine, 2021 yılında çeşitli alanlarda 80 projenin tamamlanarak yatırımcılara 32 milyon lira hibe desteği sağlandığını söyledi.

Şahin, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının, kurulduğu 2009 yılından bu yana büyük ölçekli yatırım araçları olan Güdümlü Proje Desteği, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında gerçekleştirilen 30 proje ile bölgede yaklaşık 230 milyon liralık yatırımı harekete geçirdiğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda OKA'nın yatırımcılara mali, teknik ve fizibilite destekleri verdiğini anımsatan Şahin, Yatırım Destek Ofisi başta olmak üzere birimleriyle yatırımcılara yönelik teşvik mekanizmalarını işleterek danışmanlık hizmetleri sunduklarını aktardı.

OKA mali destek programlarının yanı sıra cazibe merkezleri destekleme programlarıyla pek çok projenin Amasya, Çorum, Tokat ve Samsun'da hayata geçtiğini dile getiren Şahin, "Mali desteklerin yanında kaynak verimliliği ve dış ticaret konusunda yönetim danışmanlığı faaliyetleri yürüttük. İhracatın artırılması ve bölgemizdeki işletmelerin daha etkin ihracat yapmaları, yeni pazarlara girebilmeleri için birebir ihracat desteği verdik. 27 firmamız bu desteklerden yararlanarak yeni ihracat pazarlarına erişmiş oldu." dedi.

OSB'lere 23 milyon lira hibe desteği

Şahin, bölgedeki illerde 2021 yılında organize sanayi bölgelerinin altyapısının geliştirilmesine yönelik Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında bir mali destek programını uygulamaya koyduklarını vurguladı.

Söz konusu programla OKA olarak OSB'lere 23 milyon lira hibe desteği sağlandığına, toplamda 30 milyonun üzerinde bir yatırım yapıldığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Bu 2022 yılının sonuna doğru tamamlamayı planladığımız bir yatırım programı. 2022 yılı içinde Amasya, Çorum, Tokat ve Samsun'daki 15 organize sanayi bölgesini, enerji altyapısı, su yönetim altyapısı ve güvenlik altyapısı gibi alanlarda geliştireceğiz, yatırımcılara daha cazip imkanlar sunacağız. Bu bizim ajansın yatırım destek faaliyetleriyle de doğrudan ilişkili. Biz bu projeleri tamamlayarak Amasya'nın Tokat'ın Çorum'un ve Samsun'un organize sanayi bölgelerindeki yatırım alanlarını yatırımcılara daha çekici hale getirmiş olacağız. Onlara daha etkin fırsatlar sunacağız."

Şahin, OKA'nın ilerleyen süreçte de büyük ölçekli mali destek araçlarını ve kaliteli insan kaynağını Orta Karadeniz'in sosyoekonomik kalkınması için seferber etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.