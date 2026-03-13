Orta Koridor'un Stratejik Önemi Vurgulandı - Son Dakika
Orta Koridor'un Stratejik Önemi Vurgulandı

13.03.2026 14:16
Binali Yıldırım, Orta Koridor'un ekonomik gelişime katkı sağladığını ve geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Orta Koridor'un giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, "Orta Koridor, yalnızca yük taşımakla kalmaz, aynı zamanda bölgeye istikrar, refah ve ekonomik gelişme de getirir. Bu nedenle bu projeleri sadece bir ulaştırma projesi olarak görmemeliyiz." dedi.

Yıldırım, "13. Küresel Bakü Forumu" kapsamında düzenlenen "Orta Koridor ve Avrasya Bağlantı Geçidi" başlıklı panelde konuştu.

Avrupa ile Asya arasındaki taşımacılıkta çeşitli alternatiflerin bulunduğunu, yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 90'ının deniz yoluyla gerçekleştirildiğini anlatan Yıldırım, Kuzey Koridor, Orta Koridor ve Güney Koridor gibi alternatif güzergahların da olduğunu söyledi.

Yıldırım, Avrupa ile Asya arasındaki ticaret hacminin oldukça büyük ve Orta Koridor'dan taşınan yük miktarının hala oldukça sınırlı olduğuna işaret ederek, "Orta Koridor'un potansiyeli çok yüksek. Bugün taşınan yük miktarı, yaklaşık 5 milyon tona ulaşmış durumdadır. Uygun adımlar atılırsa bu miktarı çok daha kısa sürede iki katına çıkarmak mümkündür. Bunun için gerekli altyapı ve koordinasyon çalışmalarını hızlandırmamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Orta Koridor'un zaman açısından en kısa güzergahlardan olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Eğer tüm süreçler düzgün şekilde işlerse Avrupa ile Asya arasındaki taşımacılık, yaklaşık 15 gün içerisinde tamamlanabilmektedir. Zamanın para olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle Orta Koridor'un daha fazla teşvik edilmesi ve geliştirilmesi önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bölgenin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır"

Yıldırım, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın hayata geçirilmesi için bakanlığı döneminde yapılan çalışmalara değinerek, "Bugün bu hat, Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir ulaşım ağının parçası haline gelmiştir ve bölgenin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır." dedi.

Orta Koridor'un bazı zorluklarla da karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Yıldırım, "Bunlardan biri, koridor boyunca çok sayıda ülkenin yer almasıdır. Ayrıca Hazar Denizi gibi su geçişleri de bulunmaktadır. Bu geçişler, bazen süreçleri yavaşlatabilmektedir. Bu nedenle Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde bir araya gelerek Orta Koridor'un nasıl daha verimli hale getirilebileceğini değerlendirdik. Amacımız, süreçleri hızlandırmak ve taşıma sürelerini azaltmaktır." diye konuştu.

Yıldırım, Hazar Denizi'nde liman altyapısının geliştirilmesinin, gümrük işlemleri ve lojistik süreçlerinin dijital sistemler kullanılarak çok daha hızlı hale getirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin ulaştırma projelerine de değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün Orta Koridor, giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle son dönemde küresel lojistik sistemlerinde yaşanan sorunlar, bu koridorun stratejik değerini daha da artırmıştır. Orta Koridor, yalnızca yük taşımakla kalmaz, aynı zamanda bölgeye istikrar, refah ve ekonomik gelişme de getirir. Bu nedenle bu projeleri sadece bir ulaştırma projesi olarak görmemeliyiz. Bunlar, aslında Avrasya bölgesinin tamamını birbirine bağlayan stratejik girişimlerdir. Bizler, bu koridorun gelişimini desteklemeye devam edeceğiz ve Avrupa ile Asya arasındaki bağlantıyı daha da güçlendirmek için çalışacağız çünkü 21. yüzyılda bir ülkenin gücü, yalnızca sahip olduğu doğal kaynaklarla ölçülmemektedir. Aynı zamanda bağlantı kapasitesi ve ulaşım ağları da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Orta Koridor'un geliştirilmesi, hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
