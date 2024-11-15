Ortaca\'nın Tarım Ürünleri İhraç İmkanları Artıyor

Ekonomi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yetiştirilen ve yurt dışı satışları artan nar, limon, portakal ve domatesler, yapılan denetimler sonrasında Rusya, Moldova, Romanya, Yunanistan ve Birleşik Krallık'a ihraç ediliyor.

Ortaca İlçesi, yüksek kaliteli tarım ürünleriyle uluslararası pazarlarda adını duyurmaya devam ediyor. Özellikle nar, limon, portakal ve domates gibi ürünler, bu yaz döneminde Rusya, Moldova, Romanya, Yunanistan ve Birleşik Krallık'a ihraç edilmek üzere hazırlanıyor.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü inspektörleri, bu ürünlerin ihracat öncesi titizlikle denetimlerini gerçekleştiriyor. Karantina etmenleri açısından yapılan detaylı kontroller, ürünlerin sağlık standartlarına uygunluğunu sağlamayı amaçlıyor. İhracat için gereken Bitki Sağlık Sertifikası ile güvence altına alınan ürünler, pazar şartlarına uygun bir şekilde yurt dışına gönderiliyor. - MUĞLA