Oruç Reis Evleri'nde kuralar çekildi - Son Dakika
Üye Girişi

Oruç Reis Evleri'nde kuralar çekildi

16.06.2022 09:41
Oruç Reis Evleri'nde kuralar çekildi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin başlattığı 'Büyük Konut Hamlesi'nin son halkası Oruç Reis Evleri'nde hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin başlattığı 'Büyük Konut Hamlesi'nin son halkası Oruç Reis Evleri'nde hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Meram Belediyesinin başlattığı 'Büyük Konut Hamlesi'nin son halkası olan Oruç Reis Evleri'nde kura heyecanı yaşandı. Sadece Meram'da ikamet edenlerin ve her ikametten de bir kişinin katılabildiği kuralar, noter huzurunda çekildi ve belediyenin youtube kanalından canlı yayınlandı.

"Her kooperatifimiz değişen, dönüşen ve yenilenen Meram'ın yüz akı oldu"

Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'ın tarihindeki en detaylı ve en yoğun değişim ve dönüşümünü yaşadığının altını çizerek, "Şükürler olsun ki bu süreci başlatmak, büyütmek ve yürütmek bizlere nasip oldu. İnşallah projeler tamamlandığında ev sahibi olanların yüzlerindeki mutlulukları görmek de nasip olur" diye konuştu.

Meram Belediyesi'nin başlattığı Büyük Konut Hamlesi'nin öneminin ve değerinin, tüm dünyanın bugün içinde bulunduğu durum nedeniyle daha iyi anlaşıldığına vurgu yapan Başkan Kavuş, "Tüm dünya bir krizin içinden geçiyor. Bu krizin yansıması olarak her geçen gün artan konut açığı ile karşı karşıya kaldık. Ama belediyemizin konut hamlesi sayesinde bu negatif durum Meram için bir umuda dönüştü. Bu umudun semeresini de öncelikle başvuru sayıları ile alıyoruz. Her bir kooperatifimiz başvuru rekorları kırdı. Her bir kooperatif, değişen, dönüşen ve yenilenen Meram'ın yüz akı oldu. Meram'da her bir ikametgahtan yalnız tek bir kişinin başvurabildiği Oruç Reis Evleri'nin başvuru sayısı bile 14 bin 202 oldu. Bu başvuru sayısı, bizlerin sorumluluğunu bir kat daha artırıyor. Öte yandan, Meram Belediyesi'nin öncülük ettiği Büyük Konut Hamlesi, Oruç Reis Evleri ile birlikte 6 bin 569 konuta ulaştı. 350 bin nüfuslu bir ilçemizin onda birinden fazlasını yakından ilgilendiren, onların hayatına en güzel şekilde dokunduğumuzun da kanıtıdır bu sayı. Aymanas, Aksinne, Uluırmak, Turgutreis, Fahrünnisa ve Piri Reis'ten sonra Büyük Konut Hamlemizin, 7. halkası olan Oruç Reis Evleri'mizin kura çekimleri, şehrimize, ilçemize ve kurada ismi çıkanlara hayırlı olsun" diye konuştu.

Oruç Reis Evleri hakkında

Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Oruç Reis Evleri, toplam bin 150 daire ile Konya'nın en büyük konut projelerinden birisi olacak. 74 bin 289 metrekare arsa alanına sahip olan ve Zemin+7 ve Zemin+5 olmak üzere toplam 19 adet blok olacak. Her daireye 1 adet kapalı otopark alanı ayrıldı. 39 bin 500 m ayrılan sosyal yaşam alanı içinde yürüyüş yolları, her yaşa uygun spor alanları, çocuk oyun alanları ve geniş yeşil alanları bulunuyor.

Hak sahiplerine güven ve huzur içinde bir yaşam sunacak olan Oruç Reis Evleri bölgenin ticaret hayatına da önemli katkıda bulunacak. 7 bin 150 m2 alanda inşa edilecek cadde üstü dükkanlar ile hem site sakinleri ihtiyaçlarını yakın konumdaki işyerlerinden karşılayabilecek hem de bölgesindeki ticari hayata yeni bir soluk kazandıracak. - KONYA

Oruç Reis Evleri'nde kuralar çekildi
Oruç Reis Evleri'nde kuralar çekildi
Oruç Reis Evleri'nde kuralar çekildi
Oruç Reis Evleri'nde kuralar çekildi

YORUMLAR
500
Konya'da Tarla Günü'nde yeni hububat çeşitleri tanıtıldı Konya'da Tarla Günü'nde yeni hububat çeşitleri tanıtıldı Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
Kaynak: İHA

Oruç Reis, Konya, Meram, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Oruç Reis Evleri'nde kuralar çekildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:37 Güzel oyuncu Melisa Döngel'den bikinili kalça dansı! O anlar büyük beğeni topladı
09:35 Tanju Özcan'dan ihraç açıklaması: CHP'den ihracımın istenmesinin asıl sebebi "Siyaset iddia işidir genel başkanım, yol verin" diye attığım tweettir
09:31 EGM KOM Daire Başkanlığı "Dümen Operasyonu" için düğmeye bastı! 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 226 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı
09:20 Kocası ölmüş kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor! Ona 'sırtlan' diyorlar, böyle meslek ne görüldü ne duyuldu
09:12 PKK destekçisi vekilden Kakabaveh'ten İsveç'e tehdit: Türkiye ile anlaşırsanız ek bütçe görüşmesinde aleyhte oy kullanacağım
08:56 Galatasaray'ın başka bir eski yıldızı olan Onyekuru da Beşiktaş yolcusu! Transferde sona yaklaşıldı
08:54 Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:53 "Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" söylemleri sonrası açıklama geldi: Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak
08:48 ABD'den Türkiye'nin kontrolündeki olan bölgeye şafak operasyonu: DEAŞ'in üst düzey isimlerinden biri yakalandı
08:42 Eski futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 09:50:42. #1.12#
SON DAKİKA: Oruç Reis Evleri'nde kuralar çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement