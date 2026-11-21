Oruç Reis, Pakistan açıklarında 670 kilometrekarelik alanda sismik veri topluyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oruç Reis, Karaçi Limanı'nın yaklaşık 120 kilometre açığındaki İndus-C Bloku'nda üç boyutlu sismik veri toplamaya başladı. Pakistan ile stratejik ortaklık kapsamında 670 kilometrekarelik alanda yaklaşık iki ay sürecek çalışmanın ardından gelecek yıl sondaj yapılması hedefleniyor.
Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Pakistan'ın Karaçi Limanı'nın yaklaşık 120 kilometre açığında bulunan İndus-C Bloku'nda üç boyutlu sismik araştırma çalışmalarına başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sosyal medya paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:
"19 günlük yolculuğun ardından Karaçi'ye ulaşan sismik araştırma gemimiz Oruç Reis, Karaçi Limanı'nın yaklaşık 120 kilometre açıklarındaki İndus-C Bloku'nda görevine başlıyor. Pakistan ile kurduğumuz stratejik ortaklık kapsamında gemimizin 670 kilometrekarelik alanda gerçekleştireceği ve yaklaşık iki ay sürmesi öngörülen 3 boyutlu sismik veri toplama sürecinin ardından gelecek yıl sondaj faaliyetlerine geçmesi hedefleniyor."
Kaynak: AA
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